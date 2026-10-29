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Главная Харьков Россияне атаковали Харьковщину: один погибший и 8 пострадавших

Россияне атаковали Харьковщину: один погибший и 8 пострадавших

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29 октября 2026 09:55
Обстрелы Харькова и области 29 октября: последствия атак Харьковская ОВА
Последствия удара со стороны РФ. Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и ещё 19 населённым пунктам области. В результате ударов были повреждены жилые дома, учебное заведение, почтовые склады и транспорт. Есть погибший и раненые, в том числе ребёнок.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Последствия обстрелов

За последние сутки россияне обстреляли Харьков и 19 населенных пунктов области. В результате атак повреждены десятки жилых домов, автомобили и гражданские объекты. В областном центре под удар попали учебное заведение, почтовые склады и хозяйственное сооружение. Также повреждены шесть грузовиков, два автобуса, газовоз и полуприцеп. В Богодуховском районе, в Золочеве, пострадали здание почты и четыре дома. В Купянском районе поврежден автомобиль в Зеленом Гае, а в Великих Хуторах — дом, хозяйственное сооружение и машина.

В Изюмском районе наибольшие разрушения зафиксированы в селе Оскол, где повреждены семь частных домов и хозяйственная постройка. Еще один дом и хозяйственная постройка пострадали в Подвысоком. В Харьковском районе — дома в Слатыном, Высоком, Залужном, Дергачах и Малой Даниловке. В Высоком также были повреждены хозяйственная постройка и автомобиль, а в Лесном — четыре машины. В Чугуевском районе в Старом Салтове повреждены жилой дом и автомобиль.

Погибшие и пострадавшие

В результате российских атак погиб 38-летний мужчина в Харькове. Еще восемь человек пострадали, среди них 13-летняя девочка. В городе ранения получили трое мужчин в возрасте 41, 46 и 55 лет, а также 48-летняя женщина. Кроме того, у 72-летней женщины зафиксировали острую стрессовую реакцию. В Малой Даниловке ранены 42-летняя женщина и 13-летняя девочка. В Старом Салтове пострадал 75-летний мужчина.

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Чем наносили удары

Для нанесения ударов по Харьковской области российские войска применили управляемые авиабомбы и беспилотники различных типов. За сутки враг использовал четыре КАБы, один беспилотник типа "Герань-2", четыре дрона "Молния" и семь FPV-дронов. Также зафиксировали 19 беспилотников, тип которых ещё устанавливают.

Эвакуация населения

В Харьковской области продолжают эвакуировать людей из опасных районов. За прошедшие сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 158 человек. С момента начала работы пункта там зарегистрировали 66 852 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки по всей линии фронта зафиксировали 189 боевых столкновений. Российские войска продолжали наступательные действия и в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили семь атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Терновой, Старицы, Озерного и Хрипунов. На Купянском направлении россияне совершили одну атаку в районе Новоосинового.

Как сообщали Новини.LIVE, с 19 по 25 октября российские войска 36 раз обстреляли Харьков. В результате атак погибли три человека. Еще 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них трое детей. Под ударами оказались жилые дома, предприятия и важные объекты инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером во вторник, 27 октября, россияне нанесли удар по Основянскому району Харькова. Попадание зафиксировали в многоквартирном жилом доме. По предварительным данным, внутри находятся заблокированные люди. Также поступает информация о пострадавших, однако их количество и состояние пока уточняются.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова Олег Синегубов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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