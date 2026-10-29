Наслідки удару РФ. Фото: Харківська ОВА

Російські війська протягом минулої доби атакували Харків і ще 19 населених пунктів області. Удари пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, поштові склади та транспорт. Є загиблий і поранені, серед яких дитина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Наслідки обстрілів

Протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків і 19 населених пунктів області. Унаслідок атак пошкоджено десятки житлових будинків, автомобілі та цивільні об'єкти. В обласному центрі під удар потрапили навчальний заклад, поштові склади та господарча споруда. Також пошкоджено шість вантажівок, два автобуси, газовоз і напівпричіп. У Богодухівському районі, у Золочеві, постраждали будівля пошти та чотири будинки. У Куп'янському районі пошкоджено автомобіль у Зеленому Гаю, а у Великих Хуторах — будинок, господарчу споруду та машину.

В Ізюмському районі найбільше руйнувань зафіксували в селі Оскіл, де пошкоджено сім приватних будинків і господарчу споруду. Ще один будинок та господарча споруда постраждали в Підвисокому. У Харківському районі — будинки у Слатиному, Високому, Залужному, Дергачах і Малій Данилівці. У Високому також руйнувань зазнали господарча споруда та автомобіль, а в Лісному — чотири машини. У Чугуївському районі в Старому Салтові пошкоджено житловий будинок та автомобіль.

Загиблі та постраждалі

Унаслідок російських атак загинув 38-річний чоловік у Харкові. Ще восьмеро людей постраждали, серед них 13-річна дівчинка. У місті поранення отримали троє чоловіків віком 41, 46 та 55 років, а також 48-річна жінка. Крім того, у 72-річної жінки зафіксували гостру реакцію на стрес. У Малій Данилівці поранено 42-річну жінку та 13-річну дівчинку. У Старому Салтові постраждав 75-річний чоловік.

Читайте також:

Чим атакували

Для ударів по Харківщині російські війська застосували керовані авіабомби та безпілотники різних типів. За добу ворог використав чотири КАБи, один безпілотник типу "Герань-2", чотири дрони "Молнія" та сім FPV-дронів. Також зафіксували 19 безпілотників, тип яких ще встановлюють.

Евакуація населення

На Харківщині продовжують евакуювати людей із небезпечних районів. Протягом минулої доби транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 158 людей. Від початку роботи пункту там зареєстрували 66 852 людини.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби на всій лінії фронту зафіксували 189 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступальні дії й на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили сім атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів. На Куп'янському напрямку росіяни здійснили одну атаку в районі Новоосинового.

Як повідомляли Новини.LIVE, з 19 до 25 жовтня російські війська 36 разів обстріляли Харків. Унаслідок атак загинули троє людей. Ще 28 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості, серед них троє дітей. Під ударами опинилися житлові будинки, підприємства та важливі об'єкти інфраструктури.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері у вівторок, 27 жовтня, росіяни завдали удару по Основ'янському району Харкова. Влучання зафіксували у багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними, всередині є заблоковані люди. Також надходить інформація про постраждалих, однак їхню кількість та стан поки уточнюють.