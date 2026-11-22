Полицейский фиксирует последствия нападения со стороны РФ. Фото: Нацполиция

За последние сутки россияне обстреляли Харьков и ещё восемь населённых пунктов области. Наибольшие разрушения понесла Лозовая, где после ночных ударов вспыхнули два пожара. Пострадала 89-летняя женщина. Также медики оказали помощь троим детям, пережившим обстрел Изюма несколькими днями ранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, ГСЧС и полицию Харьковской области.

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Ночная атака на Лозовую

По информации ГСЧС, ночью 22 ноября россияне атаковали реактивными беспилотниками частный сектор и территорию гражданского предприятия в Лозовой. После попаданий спасатели тушили два пожара общей площадью 750 квадратных метров.

В результате обстрела россиян в частном доме повреждены крыша и окна, а двор засыпан обломками. Фото: Национальная полиция Украины

По одному адресу горели жилой дом, хозяйственные постройки и торговый объект. Огонь охватил 400 квадратных метров. Россияне также повредили частные и многоэтажные дома. Еще один пожар возник на территории частного предприятия. Там пламя распространилось на 350 квадратных метров.

Огонь охватил здания после ночной атаки россиян на Лозовую в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковской области

В результате атаки 89-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Полицейские зафиксировали повреждения жилых домов и гражданского предприятия.

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Последствия обстрелов Харьковской области

По данным Олега Синегубова, в течение суток россияне применили две ракеты, одну управляемую авиабомбу, три беспилотника "Герань-2", два дрона "Молния", три FPV-дрона и еще 118 БПЛА, типы которых устанавливаются.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах области:

Харьков: россияне с помощью дрона повредили автомобиль.

Богодуховский район: в Золочеве повредили два частных дома и хозяйственную постройку.

Купянский район: в Мирном повреждены четыре частных дома и хозяйственное сооружение.

Лозовский район: в Златополе и Близнюках повреждены два складских здания. В Лозовой разрушениям подверглись частный и многоквартирный дома, а также гражданское предприятие.

Чугуевский район: в Чугуеве повреждены два многоквартирных дома, СТО, нежилое здание и электросети.

В Златополе после обстрела также возник пожар.

Помощь детям после обстрела

Медики оказали помощь трём детям, которые 19 ноября пережили обстрел Изюма. У 10-месячного мальчика и девочек в возрасте 6 и 14 лет зафиксировали острую стрессовую реакцию. Полицейские осмотрели места попаданий и возбудили уголовные дела по фактам вооруженной агрессии РФ.

Новини.LIVE сообщали, что ночью 21 ноября россияне ракетой повредили Печенежскую дамбу. Движение по ней полностью перекрыли, для водителей организуют объезд через Чугуев, Коробочкино, Лебяже, Базалеевку и Приморское.

Также Новини.LIVE сообщали, что утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрыв повредил крышу, медицинские кабинеты и оборудование.