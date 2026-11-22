Поліцейський документує наслідки атаки РФ. Фото: Нацполіція

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та ще вісім населених пунктів області. Найбільших руйнувань зазнала Лозова, де після нічних ударів спалахнули дві пожежі. Постраждала 89-річна жінка. Також медики допомогли трьом дітям, які пережили обстріл Ізюма кількома днями раніше.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС та поліцію Харківщини.

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Нічна атака на Лозову

За інформацією ДСНС, уночі 22 листопада росіяни атакували реактивними безпілотниками приватний сектор і територію цивільного підприємства в Лозовій. Після влучань рятувальники гасили дві пожежі загальною площею 750 квадратних метрів.

Після обстрілу росіян у приватному будинку пошкоджено дах і вікна, а подвір'я засипане уламками. Фото: Національна поліція України

За однією адресою горіли житловий будинок, господарські споруди та торговельний об'єкт. Вогонь охопив 400 квадратних метрів. Росіяни також пошкодили приватні й багатоповерхові будинки. Ще одна пожежа виникла на території приватного підприємства. Там полум'я поширилося на 350 квадратних метрів.

Вогонь охопив будівлі після нічної атаки росіян на Лозову Харківської області. Фото: ДСНС Харківщини

Внаслідок атаки 89-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Поліцейські зафіксували пошкодження житлових будинків і цивільного підприємства.

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Наслідки обстрілів Харківщини

За даними Олега Синєгубова, протягом доби росіяни застосували дві ракети, одну керовану авіабомбу, три безпілотники "Герань-2", два дрони "Молнія", три FPV-дрони та ще 118 БпЛА, типи яких встановлюють.

Руйнування зафіксували в кількох районах області:

Харків: росіяни дроном пошкодили автомобіль.

Богодухівський район: у Золочеві пошкодили два приватні будинки та господарську споруду.

Куп'янський район: у Мирному пошкодили чотири приватні будинки та господарську споруду.

Лозівський район: у Златополі та Близнюках пошкодили дві складські будівлі. У Лозовій руйнувань зазнали приватний і багатоквартирний будинки та цивільне підприємство.

Чугуївський район: у Чугуєві пошкодили два багатоквартирні будинки, СТО, нежитлову будівлю та електромережі.

У Златополі після обстрілу також виникла пожежа.

Допомога дітям після обстрілу

Медики надали допомогу трьом дітям, які 19 листопада пережили обстріл Ізюма. У 10-місячного хлопчика та дівчаток віком 6 і 14 років зафіксували гостру реакцію на стрес. Поліцейські оглянули місця влучань та розпочали кримінальні провадження за фактами збройної агресії РФ.

Новини.LIVE писали, що вночі 21 листопада росіяни ракетою пошкодили Печенізьку дамбу. Рух через неї повністю перекрили, для водіїв організовують об'їзд через Чугуїв, Коробочкине, Леб'яже, Базаліївку та Приморське.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання.