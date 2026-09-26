Нападение на Харьков и Харьковскую область: шесть человек пострадали

В Харькове горит жилой дом после попадания российского беспилотника. Фото: ГСЧС Харьковской области

Российские войска за сутки атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек получили ранения и перенесли острую стрессовую реакцию. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, а в области повреждены дома, предприятия, магазины и электросети.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Спасатель тушит пожар, возникший в Харькове в результате ночной российской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Последствия ночной атаки на Харьков

Ночью российские беспилотники атаковали Киевский и Салтовский районы Харькова. По данным мэра города Игоря Терехова, в Киевском районе зафиксировали два попадания, еще одно — в Салтовском вблизи нежилых зданий. Там были повреждены автомобили, часть из них загорелась. В городе пострадали четверо человек: мужчины 44 и 53 лет и женщины 37 и 48 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и учебные корпуса.

Психолог ГСЧС оказывает помощь жителям Харькова после ночной российской атаки. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатели тушат пожар в жилом доме после ночной атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Харьковской области

Пострадавшую в результате ночной российской атаки на Харьков доставляют в автомобиль скорой помощи. Фото: ГСЧС Харьковской области

ГСЧС сообщает о трех очагах пожаров. Горели конструкции ранее разрушенного здания, автомобиль и частный двухэтажный дом. Спасатели потушили все пожары.

Обстрелы Золочева и Довжика

В Золочеве Богодуховского района российские удары повредили три частных дома и два автомобиля. Ранение получил 27-летний мужчина, у 20-летней женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию. В Довжике поврежден автомобиль. Полиция уточняет, что в результате атаки дрона также были повреждены магазин и автомобиль.

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Жилой дом загорелся в Харьковской области в результате российского обстрела. Фото: Национальная полиция Украины

Последствия атак на Лозовую и район

В Лозовой повреждены складское здание, шесть частных домов, многоэтажка и автомобиль. Полиция также сообщает о разрушении нежилого здания. В Бондаревке повреждено складское помещение с зерном, а в Доброволье — электросети. В то же время полиция отдельно сообщает о поврежденном зернохранилище в Берестинском районе.

Российский удар повредил складское здание с зерном в Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

Российский удар повредил крышу здания в одном из населенных пунктов Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

Повреждения в Изюме и Осколе

В Осколе Изюмского района российский удар повредил частный дом. По данным полиции, попадание произошло рядом с частным домовладением, в результате чего были повреждены дома.

В Изюме повреждены жилой дом и магазин. Полиция уточняет, что разрушениям подверглись также торговые павильоны, а помещение автомобильного магазина было уничтожено.

Здание подверглось значительным разрушениям в результате российского удара по Харьковской области. Фото: Национальная полиция Украины

Атаки на Великий Бурлук и Чугуев

В Великом Бурлуке Купянского района повреждены частный дом и автомобиль. В Безруках Харьковского района российский удар разрушил крышу жилого дома, а в Черкасской Лозовой поврежден еще один частный дом. В Чугуеве Олег Синегубов сообщает о повреждении автомастерской. Полиция при этом зафиксировала там разрушение административного здания и складов частного предприятия, где после удара возник пожар. В Артемовке поврежден автомобиль.

Накануне российские войска атаковали несколько общин Харьковской области. Новини.LIVE сообщали, что в Золочеве ранение получил 27-летний мужчина, а 20-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Довжике, Чугуеве и Оскильской общине зафиксировали повреждения гражданских объектов.

Также Новини.LIVEсообщало, что за предыдущие сутки россияне атаковали Харьков и еще пять населенных пунктов области. В Старой Гнилице погибли шесть человек, еще 14 получили ранения, также были повреждены жилые дома, ферма, предприятие и электросети.