Атака на Харків та область: шестеро людей постраждали

Житловий будинок горить у Харкові після влучання російського безпілотника. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська протягом доби атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, а в області пошкоджені будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та ДСНС.

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Рятувальник ліквідовує пожежу, що виникла в Харкові внаслідок нічної російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки нічної атаки на Харків

Уночі російські безпілотники атакували Київський та Салтівський райони Харкова. За даними мера міста Ігоря Терехова, у Київському районі зафіксували два влучання, ще одне — у Салтівському поблизу нежитлових будівель. Там були пошкоджені автомобілі, частина з них загорілася. У місті постраждали четверо людей: чоловіки 44 і 53 років та жінки 37 і 48 років. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та навчальні корпуси.

Психолог ДСНС надає допомогу мешканцям Харкова після нічної російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники ліквідовують пожежу в житловому будинку після нічної атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини

Постраждалу внаслідок нічної російської атаки на Харків доправляють до автомобіля швидкої допомоги. Фото: ДСНС Харківщини

ДСНС повідомляє про три осередки пожеж. Горіли конструкції раніше зруйнованої будівлі, автомобіль та приватний двоповерховий будинок. Рятувальники загасили всі пожежі.

Обстріли Золочева та Довжика

У Золочеві Богодухівського району російські удари пошкодили три приватні будинки та два автомобілі. Поранення отримав 27-річний чоловік, у 20-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. У Довжику пошкоджений автомобіль. Поліція уточнює, що внаслідок атаки дрона також зазнали пошкоджень магазин та автівка.

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Житловий будинок загорівся на Харківщині внаслідок російського обстрілу. Фото: Національна поліція України

Наслідки атак на Лозову та район

У Лозові пошкоджені складська будівля, шість приватних будинків, багатоповерхівка та автомобіль. Поліція також повідомляє про руйнування нежитлової будівлі. У Бондарівці пошкоджене складське приміщення із зерном, а в Добровіллі — електромережі. Водночас поліція окремо повідомляє про уражене зерносховище в Берестинському районі.

Російський удар пошкодив складську будівлю із зерном на Харківщині. Фото: Національна поліція України

Російський удар пошкодив дах будівлі в одному з населених пунктів Харківщини. Фото: Національна поліція України

Пошкодження в Ізюмі та Осколі

В Осколі Ізюмського району російський удар пошкодив приватний будинок. За даними поліції, влучання сталося поруч із приватним домоволодінням, унаслідок чого були пошкоджені будинки.

В Ізюмі пошкоджені житловий будинок та магазин. Поліція уточнює, що руйнувань також зазнали торговельні павільйони, а приміщення автомобільного магазину було знищене.

Будівля зазнала значних руйнувань унаслідок російського удару по Харківщині. Фото: Національна поліція України

Атаки на Великий Бурлук та Чугуїв

У Великому Бурлуку Куп'янського району пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Безруках Харківського району російський удар зруйнував дах житлового будинку, а в Черкаській Лозовій пошкоджений ще один приватний будинок. У Чугуєві Олег Синєгубов повідомляє про пошкоджену автомайстерню. Поліція водночас зафіксувала там руйнування адміністративної будівлі та складів приватного підприємства, де після удару виникла пожежа. В Артемівці пошкоджений автомобіль.

Напередодні російські війська атакували кілька громад Харківщини. Новини.LIVE повідомляло, що у Золочеві поранення отримав 27-річний чоловік, а 20-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Довжику, Чугуєві та Оскільській громаді зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.

Також Новини.LIVE писало, що за попередню добу росіяни атакували Харків і ще п'ять населених пунктів області. У Старій Гнилиці загинули шестеро людей, ще 14 дістали поранення, також були пошкоджені житлові будинки, ферма, підприємство та електромережі.