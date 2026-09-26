Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни атакували Харківщину: шестеро людей постраждали

Росіяни атакували Харківщину: шестеро людей постраждали

Ua ru
26 вересня 2026 10:17
Атака на Харків та область: шестеро людей постраждали
Житловий будинок горить у Харкові після влучання російського безпілотника. Фото: ДСНС Харківщини

Російські війська протягом доби атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, а в області пошкоджені будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та ДСНС.

Реклама
Рятувальник гасить пожежу після атаки на Харків
Рятувальник ліквідовує пожежу, що виникла в Харкові внаслідок нічної російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини

Наслідки нічної атаки на Харків

Уночі російські безпілотники атакували Київський та Салтівський райони Харкова. За даними мера міста Ігоря Терехова, у Київському районі зафіксували два влучання, ще одне — у Салтівському поблизу нежитлових будівель. Там були пошкоджені автомобілі, частина з них загорілася. У місті постраждали четверо людей: чоловіки 44 і 53 років та жінки 37 і 48 років. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та навчальні корпуси.

Психолог ДСНС допомагає мешканцям Харкова після атаки
Психолог ДСНС надає допомогу мешканцям Харкова після нічної російської атаки. Фото: ДСНС Харківщини
Рятувальники гасять будинок після атаки на Харків
Рятувальники ліквідовують пожежу в житловому будинку після нічної атаки на Харків. Фото: ДСНС Харківщини
Постраждалу після атаки на Харків доправляють до швидкої
Постраждалу внаслідок нічної російської атаки на Харків доправляють до автомобіля швидкої допомоги. Фото: ДСНС Харківщини

ДСНС повідомляє про три осередки пожеж. Горіли конструкції раніше зруйнованої будівлі, автомобіль та приватний двоповерховий будинок. Рятувальники загасили всі пожежі.

Обстріли Золочева та Довжика

У Золочеві Богодухівського району російські удари пошкодили три приватні будинки та два автомобілі. Поранення отримав 27-річний чоловік, у 20-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. У Довжику пошкоджений автомобіль. Поліція уточнює, що внаслідок атаки дрона також зазнали пошкоджень магазин та автівка.

Читайте також:
Пожежа в житловому будинку на Харківщині після обстрілу
Житловий будинок загорівся на Харківщині внаслідок російського обстрілу. Фото: Національна поліція України

Наслідки атак на Лозову та район

У Лозові пошкоджені складська будівля, шість приватних будинків, багатоповерхівка та автомобіль. Поліція також повідомляє про руйнування нежитлової будівлі. У Бондарівці пошкоджене складське приміщення із зерном, а в Добровіллі — електромережі. Водночас поліція окремо повідомляє про уражене зерносховище в Берестинському районі.

Пошкоджене зерносховище після атаки на Харківщині
Російський удар пошкодив складську будівлю із зерном на Харківщині. Фото: Національна поліція України
Зруйнований дах будівлі після атаки на Харківщину
Російський удар пошкодив дах будівлі в одному з населених пунктів Харківщини. Фото: Національна поліція України

Пошкодження в Ізюмі та Осколі

В Осколі Ізюмського району російський удар пошкодив приватний будинок. За даними поліції, влучання сталося поруч із приватним домоволодінням, унаслідок чого були пошкоджені будинки.
В Ізюмі пошкоджені житловий будинок та магазин. Поліція уточнює, що руйнувань також зазнали торговельні павільйони, а приміщення автомобільного магазину було знищене.

Зруйнована будівля після російського удару на Харківщині
Будівля зазнала значних руйнувань унаслідок російського удару по Харківщині. Фото: Національна поліція України

Атаки на Великий Бурлук та Чугуїв

У Великому Бурлуку Куп'янського району пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Безруках Харківського району російський удар зруйнував дах житлового будинку, а в Черкаській Лозовій пошкоджений ще один приватний будинок. У Чугуєві Олег Синєгубов повідомляє про пошкоджену автомайстерню. Поліція водночас зафіксувала там руйнування адміністративної будівлі та складів приватного підприємства, де після удару виникла пожежа. В Артемівці пошкоджений автомобіль.

Напередодні російські війська атакували кілька громад Харківщини. Новини.LIVE повідомляло, що у Золочеві поранення отримав 27-річний чоловік, а 20-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Довжику, Чугуєві та Оскільській громаді зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.

Також Новини.LIVE писало, що за попередню добу росіяни атакували Харків і ще п'ять населених пунктів області. У Старій Гнилиці загинули шестеро людей, ще 14 дістали поранення, також були пошкоджені житлові будинки, ферма, підприємство та електромережі. 

пожежа Харківська область обстріли Новини Харкова атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації