Атака на Харків та область: шестеро людей постраждали

Росіяни атакували Харківщину: шестеро людей постраждали
Російські війська протягом доби атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківської області. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали шестеро людей. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, а в області пошкоджені будинки, підприємства, магазини та електромережі.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію Харківщини та ДСНС.
Наслідки нічної атаки на Харків
Уночі російські безпілотники атакували Київський та Салтівський райони Харкова. За даними мера міста Ігоря Терехова, у Київському районі зафіксували два влучання, ще одне — у Салтівському поблизу нежитлових будівель. Там були пошкоджені автомобілі, частина з них загорілася. У місті постраждали четверо людей: чоловіки 44 і 53 років та жінки 37 і 48 років. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та навчальні корпуси.
ДСНС повідомляє про три осередки пожеж. Горіли конструкції раніше зруйнованої будівлі, автомобіль та приватний двоповерховий будинок. Рятувальники загасили всі пожежі.
Обстріли Золочева та Довжика
У Золочеві Богодухівського району російські удари пошкодили три приватні будинки та два автомобілі. Поранення отримав 27-річний чоловік, у 20-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес. У Довжику пошкоджений автомобіль. Поліція уточнює, що внаслідок атаки дрона також зазнали пошкоджень магазин та автівка.
Наслідки атак на Лозову та район
У Лозові пошкоджені складська будівля, шість приватних будинків, багатоповерхівка та автомобіль. Поліція також повідомляє про руйнування нежитлової будівлі. У Бондарівці пошкоджене складське приміщення із зерном, а в Добровіллі — електромережі. Водночас поліція окремо повідомляє про уражене зерносховище в Берестинському районі.
Пошкодження в Ізюмі та Осколі
В Осколі Ізюмського району російський удар пошкодив приватний будинок. За даними поліції, влучання сталося поруч із приватним домоволодінням, унаслідок чого були пошкоджені будинки.
В Ізюмі пошкоджені житловий будинок та магазин. Поліція уточнює, що руйнувань також зазнали торговельні павільйони, а приміщення автомобільного магазину було знищене.
Атаки на Великий Бурлук та Чугуїв
У Великому Бурлуку Куп'янського району пошкоджені приватний будинок та автомобіль. У Безруках Харківського району російський удар зруйнував дах житлового будинку, а в Черкаській Лозовій пошкоджений ще один приватний будинок. У Чугуєві Олег Синєгубов повідомляє про пошкоджену автомайстерню. Поліція водночас зафіксувала там руйнування адміністративної будівлі та складів приватного підприємства, де після удару виникла пожежа. В Артемівці пошкоджений автомобіль.
Напередодні російські війська атакували кілька громад Харківщини. Новини.LIVE повідомляло, що у Золочеві поранення отримав 27-річний чоловік, а 20-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Довжику, Чугуєві та Оскільській громаді зафіксували пошкодження цивільних об'єктів.
Також Новини.LIVE писало, що за попередню добу росіяни атакували Харків і ще п'ять населених пунктів області. У Старій Гнилиці загинули шестеро людей, ще 14 дістали поранення, також були пошкоджені житлові будинки, ферма, підприємство та електромережі.