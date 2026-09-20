Атаки РФ на Харьковщину: пять пострадавших и значительные разрушения

Поврежденный дом в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали пять человек, среди них 14-летний подросток. Россияне повредили жилые дома, магазины, электросети и железнодорожную инфраструктуру, из-за сложной обстановки с безопасностью задерживается пригородный поезд. В соседней Сумской области в результате российских атак погибли четыре человека, ещё пятеро получили ранения.

Об этом информирует Новини.LIVE с ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и Национальную полицию Украины.

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Россияне атаковали Харьков и населенные пункты области

В Харькове российские беспилотники атаковали Слободской и Индустриальный районы. Информации о пострадавших в городе нет. Всего за сутки российские войска применили по Харьковской области две ракеты, два боеприпаса РСЗО, три БПЛА типа "Молния", восемь FPV-дронов и еще 11 беспилотников, тип которых устанавливается.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Изюмском районе. Россияне нанесли ракетный удар по Балаклее. 14-летний подросток перенес острую стрессовую реакцию, а 19-летний мужчина получил ранение. Повреждены пять частных домов, два магазина, два хозяйственных сооружения, гараж и административное здание.

В результате атаки значительные повреждения получили здание и крыша. Фото: Национальная полиция Украины

В Барвинково российские войска повредили железнодорожную инфраструктуру, два автомобиля и два магазина. В Изюме попадание зафиксировали на территории частного домовладения. Ранен 50-летний мужчина, повреждены два частных дома, два автомобиля и хозяйственное сооружение.

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В Харьковском районе россияне атаковали Дергачи. Там ранена 32-летняя женщина, повреждены два автомобиля, частный дом и магазин. В селе Белаши поврежден автомобиль.

В автомобиле выбиты окна и повреждено лобовое стекло. Фото: Национальная полиция Украины

В Богодуховском районе российские войска продолжили атаковать Золочевскую громаду. В Золочеве у 72-летней женщины развилась острая стрессовая реакция. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, автомобиль и электросети. В окрестностях села Ковали россияне нанесли удар управляемой авиацией.

В селе Троицкое Купянского района в результате попадания российского дрона поврежден гражданский автомобиль.

В Лозовском районе в селе Вишневое поврежден частный дом, а в поселке Близнюки — электросети. Полиция также сообщила о повреждении гражданского предприятия на территории района.

На месте российского удара остались разрушенные здания и обломки. Фото: Национальная полиция Украины

В селе Артемовка Чугуевского района российские войска нанесли удар из РСЗО. Повреждены два частных дома, дом культуры и учебное заведение. В лицее выбиты окна, также поврежден школьный автобус.

Пятеро человек пострадали в Харьковской области

Всего в результате российских атак за сутки пострадали пять жителей области. В Балаклее помощь потребовалась 14-летнему юноше и 19-летнему мужчине, в Дергачах ранена 32-летняя женщина, в Золочеве острую стрессовую реакцию перенесла 72-летняя женщина, а в Изюме был ранен 50-летний мужчина. Полицейские осмотрели места российских ударов и задокументировали их последствия. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по фактам военных преступлений.

В Харьковской области задерживается пригородный поезд

На фоне ситуации с безопасностью в области изменилось движение одного из пригородных поездов. "Укрзализныця" сообщила о значительной задержке рейса № 6503 Бирки — Герсевановский. Поезд курсирует со станции "Відпочинок" с задержкой 2 часа 37 минут. В компании предупредили, что в случае повышения опасности его движение могут приостановить.

Россияне массированно атаковали и Сумскую область

Тяжелые последствия российских атак зафиксировали и в соседней Сумской области. За прошедшие сутки российские войска нанесли 47 ударов по 18 населенным пунктам. Погибли четверо человек, еще пятеро пострадали. В Свеской громаде российский FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Погибли двое мужчин в возрасте 58 и 45 лет и две женщины в возрасте 56 и 76 лет. Повреждены автомобиль и магазин. В Великописаревской громаде FPV-дрон попал в служебный автомобиль АО "Укрпочта". Ранены 48-летняя женщина и 57-летний мужчина.

Правоохранители фиксируют последствия российской атаки. Фото: Национальная полиция Украины

В Сумской громаде в результате артиллерийского обстрела получил травмы 42-летний мужчина. Повреждены семь транспортных средств, опоры линий электропередач и инфраструктура предприятия. К медикам также обратился 13-летний подросток, пострадавший в результате удара КАБом 18 сентября. В Глуховской громаде российский дрон повредил частный жилой дом и хозяйственную постройку. За медицинской помощью обратилась 55-летняя женщина, получившая травмы в результате атаки. В Ямпольской громаде повреждены два частных дома и здание неработающего магазина.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали Харьков и область. В Слободском районе реактивный беспилотник попал в инфраструктурный объект, а в Основянском — в торговый центр. За предыдущие сутки под ударами находились десять населенных пунктов области.

Также Новини.LIVE сообщали, что 15 сентября российские войска массированно обстреливали Харьков и 19 населенных пунктов области. Тогда погиб 26-летний мужчина, еще 17 человек пострадали, среди них четверо детей. В Изюме россияне повредили многоквартирный дом.