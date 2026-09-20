Атаки РФ на Харківщину: п'ятеро постраждалих та значні руйнування

Пошкоджений будинок на Харківщині. Фото: Нацполіція

Російські війська протягом доби атакували Харків та 12 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали п'ятеро людей, серед них 14-річний хлопець. Росіяни пошкодили житлові будинки, магазини, електромережі та залізничну інфраструктуру, через безпекову ситуацію затримується приміський поїзд. На сусідній Сумщині російські атаки забрали життя чотирьох людей, ще п'ятеро постраждали.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова і Національну поліцію України.

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Росіяни атакували Харків та населені пункти області

У Харкові російські безпілотники атакували Слобідський та Індустріальний райони. Інформації про постраждалих у місті немає. Загалом протягом доби російські війська застосували по Харківщині дві ракети, два боєприпаси РСЗВ, три БпЛА типу "Молнія", вісім FPV-дронів та ще 11 безпілотників, тип яких встановлюють.

Найбільше руйнувань зафіксували в Ізюмському районі. Росіяни завдали ракетного удару по Балаклії. 14-річний хлопець зазнав гострої реакції на стрес, а 19-річний чоловік отримав поранення. Пошкоджені п'ять приватних будинків, два магазини, дві господарські споруди, гараж та адміністративна будівля.

Внаслідок атаки значних пошкоджень зазнали будівля та дах. Фото: Національна поліція України

У Барвінковому російські війська пошкодили залізничну інфраструктуру, два автомобілі та два магазини. В Ізюмі влучання зафіксували на території приватного домоволодіння. Поранений 50-річний чоловік, пошкоджені два приватні будинки, два автомобілі та господарська споруда.

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У Харківському районі росіяни атакували Дергачі. Там поранена 32-річна жінка, пошкоджені два автомобілі, приватний будинок та магазин. У селі Білаші пошкоджений автомобіль.

В автомобілі вибиті вікна та пошкоджене лобове скло. Фото: Національна поліція України

У Богодухівському районі російські війська продовжили атакувати Золочівську громаду. У Золочеві 72-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди, автомобіль та електромережі. По околицях села Ковалі росіяни завдали удару керованою авіацією.

У селі Троїцьке Куп'янського району внаслідок влучання російського дрона пошкоджений цивільний автомобіль.

У Лозівському районі в селі Вишневе пошкоджений приватний будинок, а в селищі Близнюки — електромережі. Поліція також повідомила про пошкодження цивільного підприємства на території району.

На місці російського удару залишилися зруйновані будівлі та уламки. Фото: Національна поліція України

У селі Артемівка Чугуївського району російські війська завдали удару з РСЗВ. Пошкоджені два приватні будинки, будинок культури та навчальний заклад. У ліцеї вибило вікна, також пошкоджений шкільний автобус.

П'ятеро людей постраждали на Харківщині

Загалом, внаслідок російських атак за добу постраждали п'ятеро жителів області. У Балаклії допомога знадобилася 14-річному хлопцю та 19-річному чоловіку, в Дергачах поранена 32-річна жінка, у Золочеві гострої реакції на стрес зазнала 72-річна жінка, а в Ізюмі поранений 50-річний чоловік. Поліцейські оглянули місця російських ударів та задокументували їхні наслідки. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів.

На Харківщині затримується приміський поїзд

На тлі безпекової ситуації в області змінився рух одного з приміських поїздів. "Укрзалізниця" повідомила про значну затримку рейсу №6503 Бірки — Герсеванівський. Поїзд курсує зі станції Відпочинок із затримкою 2 години 37 хвилин. У компанії попередили, що у разі підвищення небезпеки його рух можуть зупинити.

Росіяни масовано атакували й Сумщину

Тяжкі наслідки російських атак зафіксували й у сусідній Сумській області. За минулу добу російські війська завдали 47 ударів по 18 населених пунктах. Загинули четверо людей, ще п'ятеро постраждали. У Свеській громаді російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Загинули двоє чоловіків віком 58 та 45 років і дві жінки віком 56 та 76 років. Пошкоджені автомобіль та магазин. У Великописарівській громаді FPV-дрон влучив у службовий автомобіль АТ "Укрпошта". Поранені 48-річна жінка та 57-річний чоловік.

Правоохоронці документують наслідки російської атаки. Фото: Національна поліція України

У Сумській громаді внаслідок артилерійського обстрілу травмований 42-річний чоловік. Пошкоджені сім транспортних засобів, опори ліній електропередач та інфраструктура підприємства. До медиків також звернувся 13-річний хлопець, який постраждав внаслідок удару КАБом 18 вересня. У Глухівській громаді російський дрон пошкодив приватний житловий будинок та господарську споруду. По медичну допомогу звернулася 55-річна жінка, яка отримала травми внаслідок атаки. У Ямпільській громаді пошкоджені два приватні будинки та будівля непрацюючого магазину.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували Харків та область. У Слобідському районі реактивний безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, а в Основ'янському — у торговельний центр. За попередню добу під ударами перебували десять населених пунктів області.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 15 вересня російські війська масовано били по Харкову та 19 населених пунктах області. Тоді загинув 26-річний чоловік, ще 17 людей постраждали, серед них четверо дітей. В Ізюмі росіяни пошкодили багатоквартирний будинок.