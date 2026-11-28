Спасатели тушат крупный пожар ночью. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

За последние сутки россияне обстреляли Харьков и еще 25 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали 23 человека, в том числе трое детей. Оккупанты повредили жилые дома, учебное заведение, железнодорожную инфраструктуру и предприятия. В регионе вспыхнули 14 пожаров.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова, ГСЧС и Национальную полицию.

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Спасатели борются с огнем на месте разрушений. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Последствия атак на Харьков

По информации Олега Синегубова, в областном центре ранения получили мужчины в возрасте 53 и 65 лет, ещё четверо человек перенесли острую стрессовую реакцию. Вечером 27 ноября россияне атаковали территорию автозаправочной станции. С помощью беспилотника оккупанты поразили дорожное покрытие, повредив автомобиль. Одного из раненых мужчин госпитализировали. Также в городе повреждены магазины и автомобиль скорой медицинской помощи.

Спасатель тушит пожар в поврежденном здании. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

В ночь на 28 ноября россияне атаковали реактивным беспилотником Индустриальный район Харькова. Они попали на территорию садового товарищества, где загорелись жилой дом и гараж. Огонь охватил 300 кв. м. Спасатели работали под угрозой повторных атак. Люди не пострадали.

Спасатель стоит среди руин на фоне пламени. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Всего за сутки в Харькове оккупанты повредили многоквартирный и два частных дома, гражданское предприятие, АЗС, два магазина, гараж, легковые и грузовые автомобили, а также машину скорой помощи.

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Раненые дети в Песочине

В поселке Песочин Харьковского района россияне с помощью беспилотника поразили частный жилой дом. Возник пожар площадью 250 кв. м, также повреждены другие частные дома. В результате атаки пострадали девять местных жителей. Ранения получили 39-летний мужчина, 53-летняя женщина и три девочки в возрасте 3, 9 и 16 лет. Еще четверо человек испытали острую стрессовую реакцию.

Пожары в Лозовском районе

В Лозовой россияне атаковали несколько объектов. На одном из участков загорелись частный дом и хозяйственная постройка, на другом огонь охватил гараж и три автомобиля. Площадь каждого из пожаров составила 100 кв. м. Всего в городе повреждены два частных дома, складские помещения, административное здание, хозяйственная постройка и транспорт. По данным ОВА, пять человек перенесли острую стрессовую реакцию.

Спасатель тушит огонь внутри поврежденного здания. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

В селе Катериновка россияне с помощью беспилотника атаковали складское здание, где возник пожар площадью 50 кв. м. Острую стрессовую реакцию получил 59-летний мужчина. В селе Хлебное огонь охватил жилой дом и хозяйственную постройку общей площадью 150 кв. м. По информации ГСЧС, пострадали два человека. В Суданке оккупанты повредили складское помещение.

Обстрелы Харьковской области

В Харьковском районе в результате атаки на село Безруки 56-летняя женщина перенесла острую реакцию на стресс. Оккупанты также повредили автомобиль. В Дергачах повреждены частный дом и два гаража, в Черкасской Лозовой и Циркунах — жилые дома. В Люботине россияне повредили железнодорожную инфраструктуру и магазин, в Кутузовке — автомобиль, в Докучаевском — хозяйственные постройки, а в Солоницывке — складское помещение.

Пожарный пытается потушить пламя среди завалов. Фото: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

В Богодуховском районе в результате обстрела села Высокое ранена 27-летняя женщина, повреждены частный дом и автомобиль. В Лютовке и Завадском повреждены жилые дома и хозяйственные постройки, в Золочеве — дом, а в Одноробовке — два многоквартирных здания и учебное заведение. В селе Подсредное Купянского района россияне повредили автомобиль, а в Бугаевке Изюмского района — сыроварню.

Чем атаковали Харьковскую область

За сутки россияне применили три ракеты, три управляемые авиационные бомбы, 13 беспилотников типа "Герань", один "Ланцет", четыре дрона типа "Молния" и 14 FPV-дронов. Тип еще 68 беспилотников устанавливается. В результате атак россиян в Харькове, Харьковском и Лозовском районах вспыхнули 14 пожаров.



Ранее, 26 ноября, россияне атаковали Харьковский авиационный институт. Оккупанты поразили беспилотником главный корпус университета, повредив музей на третьем этаже здания. Пожар охватил два этажа учебного заведения. Четверо сотрудников университета пострадали, всех госпитализировали.

Также 26 ноября россияне атаковали многоэтажку в Новобаварском районе Харькова. После попадания загорелась квартира на 15-м этаже, под завалами оказались люди. В ходе поисково-спасательных работ обнаружили тела двух погибших. Оккупанты также атаковали Холодногорский район города.