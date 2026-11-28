Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу вночі. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Росіяни протягом минулої доби атакували Харків та ще 25 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 23 людини, серед яких троє дітей. Окупанти пошкодили житлові будинки, навчальний заклад, залізничну інфраструктуру та підприємства. У регіоні спалахнули 14 пожеж.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС та Національну поліцію.

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Рятувальники борються з вогнем на місці руйнувань. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Наслідки атак на Харків

За інформацією Олега Синєгубова, в обласному центрі поранення отримали чоловіки віком 53 та 65 років, ще четверо людей зазнали гострої реакції на стрес. Увечері 27 листопада росіяни атакували територію автозаправної станції. Безпілотником окупанти влучили в дорожнє покриття, пошкодивши автомобіль. Одного з поранених чоловіків госпіталізували. Також у місті пошкоджено магазини та автомобіль екстреної медичної допомоги.

Рятувальник ліквідовує пожежу в пошкодженій будівлі. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

У ніч проти 28 листопада росіяни реактивним безпілотником атакували Індустріальний район Харкова. Вони влучили на територію садового товариства, де загорілися житловий будинок та гараж. Вогонь охопив 300 кв. м. Рятувальники працювали під загрозою повторних атак. Люди не постраждали.

Рятувальник стоїть серед руїн на тлі полум'я. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

Загалом за добу в Харкові окупанти пошкодили багатоквартирний та два приватні будинки, цивільне підприємство, АЗС, два магазини, гараж, легкові й вантажні автомобілі та машину швидкої допомоги.

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Поранені діти в Пісочині

У селищі Пісочин Харківського району росіяни безпілотником влучили у приватний житловий будинок. Виникла пожежа площею 250 кв. м, також пошкоджено інші приватні оселі. Внаслідок атаки постраждали дев'ятеро місцевих жителів. Поранення отримали 39-річний чоловік, 53-річна жінка та троє дівчат віком 3, 9 і 16 років. Ще четверо людей зазнали гострої реакції на стрес.

Пожежі в Лозівському районі

У Лозовій росіяни атакували кілька об'єктів. На одній із ділянок загорілися приватний будинок та господарська споруда, на іншій вогонь охопив гараж і три автомобілі. Площа кожної з пожеж становила 100 кв. м. Загалом у місті пошкоджено два приватні будинки, складські приміщення, адміністративну будівлю, господарську споруду та транспорт. За даними ОВА, п'ятеро людей зазнали гострої реакції на стрес.

Рятувальник гасить вогонь усередині пошкодженої будівлі. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

У селі Катеринівка росіяни безпілотником атакували складську будівлю, де виникла пожежа площею 50 кв. м. Гостру реакцію на стрес отримав 59-річний чоловік. У селі Хлібне вогонь охопив житловий будинок та господарську споруду на загальній площі 150 кв. м. За інформацією ДСНС, постраждали двоє людей. У Суданці окупанти пошкодили складське приміщення.

ОбстрілиХарківщини

У Харківському районі внаслідок атаки на село Безруки 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Окупанти також пошкодили автомобіль. У Дергачах пошкоджено приватний будинок та два гаражі, у Черкаській Лозовій і Циркунах — житлові будинки. У Люботині росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру та магазин, у Кутузівці — автомобіль, у Докучаєвському — господарські споруди, а в Солоницівці — складське приміщення.

Пожежник намагається приборкати полум'я серед завалів. Фото: Головне управління ДСНС в Харківській області

У Богодухівському районі внаслідок обстрілу села Високе поранено 27-річну жінку, пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Лютівці та Завадському пошкоджено житлові будинки й господарські споруди, у Золочеві — будинок, а в Одноробівці — дві багатоквартирні будівлі та навчальний заклад. У селі Підсереднє Куп'янського району росіяни пошкодили автомобіль, а в Бугаївці Ізюмського району — сироварню.

Чим атакували Харківщину

Протягом доби росіяни застосували три ракети, три керовані авіаційні бомби, 13 безпілотників типу "Герань", один "Ланцет", чотири дрони типу "Молнія" та 14 FPV-дронів. Тип ще 68 безпілотників встановлюють. Внаслідок атак росіян у Харкові, Харківському та Лозівському районах спалахнули 14 пожеж.



Раніше, 26 листопада, росіяни атакували Харківський авіаційний інститут. Безпілотником окупанти влучили в головний корпус університету, пошкодивши музей на третьому поверсі будівлі. Пожежа охопила два поверхи навчального закладу. Четверо працівників університету постраждали, усіх госпіталізували.

Також 26 листопада росіяни атакували багатоповерхівку в Новобаварському районі Харкова. Після влучання загорілася квартира на 15-му поверсі, під завалами опинилися люди. Під час пошуково-рятувальних робіт виявили тіла двох загиблих. Окупанти також атакували Холодногірський район міста.