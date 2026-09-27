Россияне атаковали Харьковщину: есть погибшие и раненые дети

Спасатели на месте происшествия. Фото иллюстративное: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Российские войска в течение суток обстреляли Харьков и 21 населённый пункт области. В результате ударов погибли два человека, ещё семеро пострадали, среди них четверо детей. Россияне наносили удары ракетами, РСЗО и беспилотниками, повреждены жилые дома, предприятия и автомобили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, Харьковскую областную прокуратуру и ГСЧС.

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Разрушенный российским ударом дом в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Погибшие и пострадавшие в Харьковской области

По предварительным данным прокуратуры, больше всего людей пострадало в селе Лебяже Чугуевского района. Там российские военные применили РСЗО "Торнадо-С" и попали в двухэтажный многоквартирный дом. Он частично разрушен, также повреждены автомобили.

Последствия российского обстрела жилого дома в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

После удара 56-летний мужчина, женщина и мальчики в возрасте 12 и 5 лет испытали острую стрессовую реакцию. Еще один 13-летний мальчик в момент атаки находился на детской площадке неподалеку от места попадания. Его доставили в больницу. Состояние ребенка удовлетворительное, угрозы жизни нет.

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Поврежденная в результате российского обстрела крыша дома в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Еще один смертельный удар российские военные нанесли между селами Шубы и Синне Богодуховского района. По данным прокуратуры, 26 сентября около 14:00 FPV-дрон попал в автомобиль. Водитель погиб на месте, а его сын получил ранения. Российские военные также атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль на дороге недалеко от поворота на село Питомник Харьковского района. 50-летний водитель погиб на месте. В салоне находилась 73-летняя женщина. Кроме того, в селе Нижче Солоне Боровской громады 60-летний мужчина получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства.

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Пожар в доме после российского удара в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Последствия атаки на Харьковскую область

В Харькове россияне атаковали беспилотниками Шевченковский и Слободской районы. В городе повреждены заброшенное здание и стадион. В Богодуховском районе повреждены два автомобиля в Сковородиновке и Синном, четыре частных дома в Золочеве, дом в Рясном, а также дом и хозяйственная постройка в Калиновом.

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Повреждения здания после российского удара в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

В Купянском районе российские удары повредили автомобиль скорой медицинской помощи в Просянке, интернат и гараж в Шевченковом, хозяйственную постройку в Великом Бурлуке, частный дом в Котовке и гражданское предприятие в Новоселовке. В Изюме повреждены жилой дом и ангар. В Харьковском районе повреждения зафиксированы в Питомнике и Русской Лозовой, где пострадали автомобили, в Циркунах — частный дом, а в Дергачах — магазин.

Поврежденная крыша дома после атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОВА

В Лозовском районе в Лозовой повреждены частный дом и гражданское предприятие, в Златополе — административное здание и четыре автомобиля, в Доброполье — частный дом. В Чугуевском районе российский удар повредил многоквартирный дом и 15 автомобилей в Лебяжном, а в Заречном — электросети.

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Пожары в Харьковской области после российских ударов

По данным ГСЧС, из-за российских обстрелов спасатели тушили пять пожаров в Богодуховском, Харьковском, Купянском и Лозовском районах. Горели магазин, складское и недействующее здания, крыша дома, летняя кухня, трава и остатки беспилотника.

В Лозовой после атаки БПЛА загорелось недействующее складское здание. Огонь охватил 280 квадратных метров. ГСЧС также сообщает об одном погибшем и повторном российском обстреле.

Дом горит в результате российской атаки в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

В Златополе российская ракета попала в автостоянку. В результате удара повреждены техника, линия электропередач и остекление административного здания. В Великом Бурлуке после атаки российского БПЛА загорелось хозяйственное сооружение на территории частного домовладения. Люди не пострадали.

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Как сообщали Новини.LIVE, 26 сентября российские войска атаковали как минимум 12 населенных пунктов Харьковской области. Шесть человек пострадали. В Харькове россияне наносили удары беспилотниками по Киевскому и Салтовскому районам, в области были повреждены жилые дома, предприятия, магазины и электросети.

Также Новини.LIVE писали, что 24 сентября российские войска атаковали агропредприятие в Старой Гнилице Чугуевского района. Погибли шестеро работников, ещё 12 человек получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили малогабаритную крылатую ракету "Бандероль".

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Золочев, Довжик, Чугуев и другие населенные пункты Харьковской области. В Золочеве 27-летний мужчина получил ранение, а 20-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Российские удары также повредили жилые дома, гражданские объекты и транспорт.