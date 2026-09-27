Росіяни атакували Харківщину: є загиблі та поранені діти

Рятувальни на місці влучання. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Харківській області

Російські війська протягом доби атакували Харків та 21 населений пункт області. Внаслідок ударів загинули двоє людей, ще семеро постраждали, серед них четверо дітей. Росіяни били ракетами, РСЗВ та безпілотниками, пошкоджені житлові будинки, підприємства й автомобілі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, Харківську обласну прокуратуру та ДСНС.

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Зруйнований російським ударом будинок на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Загиблі і постраждалі на Харківщині

За попередніми даними прокуратури, найбільше людей постраждало у селі Леб’яже Чугуївського району. Там російські військові застосували РСЗВ "Торнадо-С" та влучили у двоповерховий багатоквартирний будинок. Його частково зруйновано, також пошкоджені автомобілі.

Наслідки російського обстрілу житлового будинку на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Після удару 56-річний чоловік, жінка та хлопчики віком 12 і 5 років зазнали гострої реакції на стрес. Ще один 13-річний хлопчик у момент атаки перебував на дитячому майданчику неподалік місця влучання. Його доправили до лікарні. Стан дитини задовільний, загрози життю немає.

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Пошкоджений російським обстрілом дах будинку на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Ще один смертельний удар російські військові завдали між селами Шуби та Сінне Богодухівського району. За даними прокуратури, 26 вересня близько 14:00 FPV-дрон влучив в автомобіль. Водій загинув на місці, а його син дістав поранення. Російські військові також атакували FPV-дроном цивільний автомобіль на дорозі неподалік повороту до села Питомник Харківського району. 50-річний водій загинув на місці. У салоні перебувала 73-річна жінка. Крім того, у селі Нижче Солоне Борівської громади 60-річний чоловік дістав поранення через вибух невідомого пристрою.

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Пожежа в будинку після російського удару на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Наслідки атаки на Харківщину

У Харкові росіяни атакували БпЛА Шевченківський та Слобідський райони. У місті пошкоджені покинута будівля та стадіон. У Богодухівському районі пошкоджені два автомобілі у Сковородинівці та Сінному, чотири приватні будинки у Золочеві, будинок у Рясному, а також будинок і господарча споруда у Калиновому.

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Пошкодження будівлі після російського удару на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

У Куп’янському районі російські удари пошкодили автомобіль екстреної медичної допомоги у Просянці, інтернатний заклад і гараж у Шевченковому, господарчу споруду у Великому Бурлуку, приватний будинок у Котівці та цивільне підприємство у Новоселівці. В Ізюмі пошкоджені житловий будинок та ангар. У Харківському районі пошкодження зафіксували у Питомнику та Руській Лозовій, де постраждали автомобілі, у Циркунах — приватний будинок, а в Дергачах — магазин.

Пошкоджена покрівля будинку після атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

У Лозівському районі в Лозовій пошкоджені приватний будинок і цивільне підприємство, у Златополі — адміністративна будівля та чотири автомобілі, у Добропіллі — приватний будинок. У Чугуївському районі російський удар пошкодив багатоквартирний будинок і 15 автомобілів у Леб’яжому, а в Зарічному — електромережі.

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Пожежі на Харківщині після російських ударів

За даними ДСНС, через російські обстріли рятувальники гасили п’ять пожеж у Богодухівському, Харківському, Куп’янському та Лозівському районах. Горіли магазин, складська та недіюча будівлі, дах будинку, літня кухня, трава та залишки безпілотника.

У Лозовій після атаки БпЛА загорілася недіюча складська будівля. Вогонь охопив 280 квадратних метрів. ДСНС також повідомляє про одну загиблу людину та повторний російський обстріл.

Будинок горить внаслідок російської атаки на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

У Златополі російська ракета влучила в автостоянку. Внаслідок удару пошкоджені техніка, лінія електропередач та скління адміністративної будівлі. У Великому Бурлуку після атаки російського БпЛА загорілася господарча споруда на території приватного домоволодіння. Люди не постраждали.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 26 вересня, російські війська атакували щонайменше 12 населених пунктів Харківщини. Шестеро людей постраждали. У Харкові росіяни били безпілотниками по Київському та Салтівському районах, в області були пошкоджені житлові будинки, підприємства, магазини та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що 24 вересня російські війська атакували агропідприємство у Старій Гнилиці Чугуївського району. Загинули шестеро працівників, ще 12 людей дістали поранення. За даними прокуратури, росіяни застосували малогабаритну крилату ракету "Бандероль".

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що російські війська атакували Золочів, Довжик, Чугуїв та інші населені пункти Харківщини. У Золочеві 27-річний чоловік дістав поранення, а 20-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Російські удари також пошкодили житлові будинки, цивільні об'єкти та транспорт.

