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Увечері у вівторок, 27 жовтня, росіяни завдали удару по Основ'янському району Харкова. Влучання зафіксували у багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними, всередині є заблоковані люди. Також надходить інформація про постраждалих, однак їхню кількість та стан поки уточнюють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Допис мера Харкова Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Влучання у житловий будинок

За інформацією Ігоря Терехова, близько 22:40 у Харкові зафіксували удар по Основ'янському району. О 22:52 міський голова повідомив, що росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, у будівлі є заблоковані люди. Скільки саме мешканців не можуть вибратися, наразі невідомо. О 22:59 Ігор Терехов повідомив про постраждалих.

"Є попередня інформація про постраждалих — їхня кількість та стан уточнюються", — написав Ігор Терехов.

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару постраждали двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик. За його словами, дитина зазнала гострої реакції на стрес. Їй надають медичну допомогу.

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Допис начальник Харківської ОВА Олег Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Атака на Харків: що відомо

О 22:36 Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі попередили про реактивний безпілотник, який рухався в напрямку Харкова. Пізніше стало відомо про ворожий удар по Основ'янському району міста.

Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Новини.LIVE писали, що 5 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Унаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще десятки дістали поранення. Російські бомби пошкодили житлові будинки, а рятувальники розбирали завали та шукали людей.

Також Новини.LIVE показували наслідки влучання КАБа у п'ятиповерхівку. Вибух вибив вікна та балкони, уламки пошкодили стіни будинку, а входи до під'їздів частково зруйнувало. Постраждали й автомобілі, припарковані у дворі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про удар по Харкову 4 жовтня. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення. Вибухи пошкодили п'ять багатоповерхівок, у яких понівечило дахи та вибило вікна. Коли на місці працювали екстрені служби, росіяни завдали повторного удару.