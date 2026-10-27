Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни влучили у багатоповерхівку у Харкові: під завалами є люди

Росіяни влучили у багатоповерхівку у Харкові: під завалами є люди

Ua ru
27 жовтня 2026 23:07
Удар по Харкову 27 жовтня: росіяни влучили у багатоповерхівку
Термінова новина

Увечері у вівторок, 27 жовтня, росіяни завдали удару по Основ'янському району Харкова. Влучання зафіксували у багатоквартирному житловому будинку. За попередніми даними, всередині є заблоковані люди. Також надходить інформація про постраждалих, однак їхню кількість та стан поки уточнюють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

Реклама
Росіяни влучили у багатоповерхівку Харкова: під завалами є люди - фото 1
Допис мера Харкова Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Влучання у житловий будинок

За інформацією Ігоря Терехова, близько 22:40 у Харкові зафіксували удар по Основ'янському району. О 22:52 міський голова повідомив, що росіяни влучили у багатоквартирний житловий будинок. За попередніми даними, у будівлі є заблоковані люди. Скільки саме мешканців не можуть вибратися, наразі невідомо. О 22:59 Ігор Терехов повідомив про постраждалих. 

"Є попередня інформація про постраждалих — їхня кількість та стан уточнюються", — написав Ігор Терехов.

Пізніше начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару постраждали двоє людей, серед яких 4-річний хлопчик. За його словами, дитина зазнала гострої реакції на стрес. Їй надають медичну допомогу.

Читайте також:
Росіяни влучили у багатоповерхівку у Харкові: під завалами є люди - фото 2
Допис начальник Харківської ОВА Олег Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Атака на Харків: що відомо

О 22:36 Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі попередили про реактивний безпілотник, який рухався в напрямку Харкова. Пізніше стало відомо про ворожий удар по Основ'янському району міста.

Росіяни влучили у багатоповерхівку у Харкові: під завалами є люди - фото 3
Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот з Telegram

Новини.LIVE писали, що 5 жовтня росіяни атакували Харків керованими авіабомбами. Унаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще десятки дістали поранення. Російські бомби пошкодили житлові будинки, а рятувальники розбирали завали та шукали людей. 

Також Новини.LIVE показували наслідки влучання КАБа у п'ятиповерхівку. Вибух вибив вікна та балкони, уламки пошкодили стіни будинку, а входи до під'їздів частково зруйнувало. Постраждали й автомобілі, припарковані у дворі. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли про удар по Харкову 4 жовтня. Унаслідок атаки загинув чоловік, ще восьмеро людей дістали поранення. Вибухи пошкодили п'ять багатоповерхівок, у яких понівечило дахи та вибило вікна. Коли на місці працювали екстрені служби, росіяни завдали повторного удару.

Харківська область обстріли Новини Харкова дрони атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації