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Главная Харьков Россияне атаковали села в Харьковской области: горели жилые дома

Россияне атаковали села в Харьковской области: горели жилые дома

Ua ru
14 ноября 2026 10:23
Обстрелы Харьковской области 13 ноября: погибшая, раненые и разрушения ГУ НП в Харьковской области
Последствия обстрела Харьковской области. Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харьковской области за последние сутки, 13 ноября, в результате обстрелов со стороны РФ погибла женщина, еще два человека получили ранения. Россияне атаковали семь населённых пунктов области, наносили удары беспилотниками по домам и гражданским объектам. В Балаклее и Малиновке после попаданий вспыхнули пожары, а вблизи Черноглазовки оккупанты ранили мужчину прямо на дороге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию и ГСЧС Харьковской области.

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Пожежа після влучання дрона
После попадания дрона РФ разразился пожар. Фото: ГУНП в Харьковской области

Гибель женщины в Золочевской громаде

По информации Олега Синегубова, в селе Карасовка 60-летняя женщина погибла в результате взрыва неизвестного устройства. Это произошло в лесопосадке. Рядом находилась 30-летняя женщина, которая получила ранения. Ее доставили в больницу. Еще один мужчина пострадал недалеко от села Черноглазовка. Россияне атаковали дроном дорогу между Золочевом и Дергачами. В результате удара ранения получил 34-летний мужчина. Его также госпитализировали.

В Балаклее горел дом

В Балаклее россияне беспилотником атаковали территорию частного домовладения. От удара загорелся жилой дом. Огонь охватил 150 квадратных метров.

Пожары возникли и в Малиновке Чугуевского района. Там оккупанты обстреляли жилую застройку беспилотниками. Загорелись сразу два дома, а общая площадь пожаров составила 200 квадратных метров. Другие дома также получили повреждения. Спасатели сообщили, что в целом из-за российских обстрелов в Изюмском и Чугуевском районах возникли четыре пожара.

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Разрушения в Харьковской области

В селе Губаровка Богодуховского района россияне повредили гражданское предприятие. В Каменке Изюмского района пострадало нежилое здание, а в Нововолодимирском Лозовского района — еще одно здание.

Всего за сутки россияне применили шесть беспилотников "Герань-2", один FPV-дрон и еще два БПЛА, тип которых пока устанавливают. Полиция осмотрела места обстрелов и возбудила уголовные дела, связанные с вооруженной агрессией РФ. Правоохранители призывают жителей опасных районов, желающих выехать, обращаться за помощью по номеру 102.

Ранее Новини.LIVE сообщали об обстрелах Харьковской области 11 ноября. Россияне атаковали Харьков и семь населенных пунктов области. Погибли два человека, еще семеро пострадали, среди них двое детей. Оккупанты повредили жилые дома, автомобили и электросети.

Также Новини.LIVE писали, что в Шевченковском районе Харькова после попаданий загорелись три автомобиля. В Основянском районе россияне атаковали гражданское предприятие, где возник пожар площадью около 100 квадратных метров. Там также горели семь автомобилей.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 9 ноября россияне атаковали Харьков и десять населенных пунктов области. Восемь человек пострадали, среди них мальчик в возрасте одного года и 11 месяцев. Оккупанты повредили жилые дома, магазины, автомобили и электросети.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова дроны атака погибшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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