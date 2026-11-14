Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині минула доба, 13 листопада, закінчилася загибеллю жінки та пораненнями ще двох людей через обстріли РФ. Росіяни атакували сім населених пунктів області, били безпілотниками по будинках і цивільних об'єктах. У Балаклії та Малинівці після влучань спалахнули пожежі, а поблизу Чорноглазівки окупанти поранили чоловіка просто на дорозі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, поліцію та ДСНС Харківщини.

Реклама

Після влучання дрона РФ здійнялася пожежа. Фото: ГУНП в Харківській області

Загибель жінки у Золочівській громаді

За інформацією Олега Синєгубова, у селі Карасівка 60-річна жінка загинула через вибух невідомого пристрою. Це сталося в лісопосадці. Поруч перебувала 30-річна жінка, яка дістала поранення. Її доправили до лікарні. Ще один чоловік постраждав неподалік села Чорноглазівка. Росіяни атакували дроном дорогу між Золочевом і Дергачами. Унаслідок удару поранення дістав 34-річний чоловік. Його також госпіталізували.

У Балаклії горів будинок

У Балаклії росіяни безпілотником влучили на територію приватного домоволодіння. Від удару зайнявся житловий будинок. Вогонь охопив 150 квадратних метрів.

Пожежі виникли й у Малинівці Чугуївського району. Там окупанти атакували житлову забудову безпілотниками. Загорілися одразу два будинки, а загальна площа пожеж становила 200 квадратних метрів. Інші оселі також зазнали пошкоджень. Рятувальники повідомили, що загалом через російські обстріли в Ізюмському та Чугуївському районах виникли чотири пожежі.

Читайте також:

Руйнування на Харківщині

У селі Губарівка Богодухівського району росіяни пошкодили цивільне підприємство. У Кам'янці Ізюмського району постраждала нежитлова будівля, а в Нововолодимирському Лозівського району — ще одна будівля.

Загалом протягом доби росіяни застосували шість безпілотників "Герань-2", один FPV-дрон та ще два БпЛА, тип яких поки встановлюють. Поліція оглянула місця обстрілів і відкрила кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією РФ. Правоохоронці закликають жителів небезпечних районів, які хочуть виїхати, звертатися по допомогу за номером 102.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про обстріли Харківщини 11 листопада. Росіяни атакували Харків і сім населених пунктів області. Загинули двоє людей, ще семеро постраждали, серед них двоє дітей. Окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі та електромережі.

Також Новини.LIVE писали, що у Шевченківському районі Харкова після влучань загорілися три автомобілі. В Основ'янському районі росіяни атакували цивільне підприємство, де виникла пожежа на площі близько 100 квадратних метрів. Там також горіли сім автомобілів.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що 9 листопада росіяни атакували Харків і десять населених пунктів області. Восьмеро людей постраждало, серед них хлопчик віком рік і 11 місяців. Окупанти пошкодили житлові будинки, магазини, автомобілі та електромережі.