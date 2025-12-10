Видео
Россияне атаковали учебное заведение на Харьковщине — фото

Россияне атаковали учебное заведение на Харьковщине — фото

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 09:58
В Купянском районе российский дрон попал в школу
Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В селе Подсреднее Купянского района Харьковской области в результате российского удара беспилотником по зданию учебного заведения вспыхнул пожар. По информации спасательных служб, огонь охватил часть помещения после попадания БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

Читайте также:

В Купянском районе горела школа из-за удара дрона РФ

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Пожежа
Учебник. Фото: ГСЧС Харьковщины
Пожежа Куп'янський район
Пожарная машина на месте вызова. Фото: ГСЧС Харьковщины
Підсереднє
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины
Пожежа в школі Харківська область
Тушение пожара в школе. Фото: ГСЧС Харьковской области

Напомним, недавно в Харькове ликвидировали масштабный пожар, который возник из-за российских обстрелов.

Также военный ВСУ опроверг российские заявления, что оккупанты якобы захватили Купянск.

российские войска пожар Харьковская область обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
