В Купянском районе российский дрон попал в школу

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

В селе Подсреднее Купянского района Харьковской области в результате российского удара беспилотником по зданию учебного заведения вспыхнул пожар. По информации спасательных служб, огонь охватил часть помещения после попадания БпЛА.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

В Купянском районе горела школа из-за удара дрона РФ

На месте работали пожарно-спасательные подразделения, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.

Учебник. Фото: ГСЧС Харьковщины

Пожарная машина на месте вызова. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Харьковщины

Тушение пожара в школе. Фото: ГСЧС Харьковской области

Напомним, недавно в Харькове ликвидировали масштабный пожар, который возник из-за российских обстрелов.

Также военный ВСУ опроверг российские заявления, что оккупанты якобы захватили Купянск.