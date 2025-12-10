В Купянском районе российский дрон попал в школу

Россияне атаковали учебное заведение на Харьковщине — фото
В селе Подсреднее Купянского района Харьковской области в результате российского удара беспилотником по зданию учебного заведения вспыхнул пожар. По информации спасательных служб, огонь охватил часть помещения после попадания БпЛА.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.
В Купянском районе горела школа из-за удара дрона РФ
На месте работали пожарно-спасательные подразделения, медицинский расчет ГСЧС и офицер-спасатель громады. Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали возгорание. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, недавно в Харькове ликвидировали масштабный пожар, который возник из-за российских обстрелов.
Также военный ВСУ опроверг российские заявления, что оккупанты якобы захватили Купянск.
Читайте Новини.LIVE!