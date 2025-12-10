У Куп’янському районі російський дрон поцілив у школу

Росіяни атакували навчальний заклад на Харківщині — фото
У селі Підсереднє Куп’янського району Харківщини внаслідок російського удару безпілотником по будівлі навчального закладу спалахнула пожежа. За інформацією рятувальних служб, вогонь охопив частину приміщення після влучання БпЛА.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області.
У Куп'янському районі горіла школа через удар дрона РФ
На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували загоряння. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, нещодавно у Харкові ліквідували масштабну пожежу, яка виникла через російські обстріли.
Також військовий ЗСУ спростував російські заяви, що окупанти нібито захопили Куп'янськ.
