У Куп’янському районі російський дрон поцілив у школу

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У селі Підсереднє Куп’янського району Харківщини внаслідок російського удару безпілотником по будівлі навчального закладу спалахнула пожежа. За інформацією рятувальних служб, вогонь охопив частину приміщення після влучання БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області.

На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували загоряння. Жертв і постраждалих немає.

Підручник. Фото: ДСНС Харківщини

Пожежна машина на місці виклику. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

Гасіння пожежі в школі. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, нещодавно у Харкові ліквідували масштабну пожежу, яка виникла через російські обстріли.

Також військовий ЗСУ спростував російські заяви, що окупанти нібито захопили Куп'янськ.