Україна
Харків Росіяни атакували навчальний заклад на Харківщині — фото

Росіяни атакували навчальний заклад на Харківщині — фото

Ua ru
Дата публікації: 10 грудня 2025 09:58
У Куп’янському районі російський дрон поцілив у школу
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Харківщини

У селі Підсереднє Куп’янського району Харківщини внаслідок російського удару безпілотником по будівлі навчального закладу спалахнула пожежа. За інформацією рятувальних служб, вогонь охопив частину приміщення після влучання БпЛА.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області. 

Читайте також:

У Куп'янському районі горіла школа через удар дрона РФ

На місці працювали пожежно-рятувальні підрозділи, медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники оперативно локалізували та ліквідували загоряння. Жертв і постраждалих немає.

Пожежа
Підручник. Фото: ДСНС Харківщини
Пожежа Куп'янський район
Пожежна машина на місці виклику. Фото: ДСНС Харківщини
Підсереднє
Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС Харківщини
Пожежа в школі Харківська область
Гасіння пожежі в школі. Фото: ДСНС Харківщини

Нагадаємо, нещодавно у Харкові ліквідували масштабну пожежу, яка виникла через російські обстріли.

Також військовий ЗСУ спростував російські заяви, що окупанти нібито захопили Куп'янськ. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
