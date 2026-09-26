Россияне повредили университет в Харькове во время ночной атаки

Поврежденный потолок и входная часть здания университета после ночной атаки на Харьков. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Россияне в ходе ночной атаки на Харьков повредили Государственный биотехнологический университет. В лабораторном корпусе были выбиты окна на первом и втором этажах, повреждены вход и учебные помещения. Сотрудники, находившиеся в здании, не пострадали.

Об этом проректор Государственного биотехнологического университета по научно-педагогической работе, развитию экономики и инфраструктуры Аркадий Микитась рассказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

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Работники закрывают выбитые окна и устраняют повреждения здания после ночной российской атаки на Харьков. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Повреждения в Государственном биотехнологическом университете

По словам Аркадия Микитася, больше всего пострадали вход в лабораторный корпус, окна и двери. Разрушения есть и непосредственно в учебных и лабораторных помещениях.

"Была повреждена входная группа лабораторного корпуса, были повреждены окна второго и первого этажей. Никто не пострадал, но мы видим значительные разрушения как дверей, так и окон в учебных помещениях и лабораторных корпусах", — рассказал Аркадий Микитась.

Проректор Аркадий Микитась рассказывает о последствиях ночной российской атаки на учебный корпус. Фото: кадр из видео

В учебном корпусе после российского удара повреждены двери, окна и часть внутренних конструкций. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Окно учебного помещения разбито в результате ночной российской атаки на Харьков. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

В университете уже определили, как будут восстанавливать поврежденные помещения. Сотрудники заведения начали устранять последствия ночного удара.

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"План восстановления мы уже разработали и сейчас принимаем меры по устранению последствий этой трагедии для нас. Нам придется приложить очень много усилий, чтобы устранить последствия этих действий со стороны агрессора", — отметил Аркадий Микитась.

В коридоре учебного корпуса после российской атаки поврежден подвесной потолок. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Выбитые окна и обломки внутри учебного корпуса, повреждённого во время ночной атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Внутри учебного корпуса видны поврежденные окна и конструкции после российского удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Проректор подчеркнул, что российский удар разрушил помещения, которые используются для образования и научной работы.

"Я считаю это атакой на украинское образование, на науку, на учебные помещения. Сейчас мы видим последствия агрессии Российской Федерации — это разрушенное, это разбитое", — сказал Аркадий Микитась.

Поврежденные двери и конструкции входной группы учебного корпуса после российского удара. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Российский удар повредил конструкции у входа в учебный корпус в Харькове. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Последствия российской атаки на Харьков 26 сентября

По данным Харьковской областной прокуратуры, россияне атаковали Харьков около 02:20 26 сентября. Предположительно, для нанесения ударов были использованы беспилотники типа "Герань". В Салтовском районе два беспилотника попали в дорожное покрытие и тротуар. В результате атаки повреждены жилые дома, помещения университетов и автомобили. Ранения и травмы получили шесть человек. В Киевском районе после одного из ударов загорелось здание, которое ранее уже неоднократно подвергалось повреждениям в результате российских атак.

Коммунальные службы работают возле здания, поврежденного в результате ночного российского удара по Харькову. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Накануне российские войска также массированно атаковали Харьковскую область. Новини.LIVE сообщали, что в Старой Гнилице удар пришелся по ферме — погибли шесть человек, ещё 14 получили ранения. Россияне также наносили удары по Харькову, Золочеву, Подсреднему, Осколу и Чугуеву, повредив жилые дома, предприятия и электросети.

В тот же день российские атаки продолжились в нескольких громадах области. Новини.LIVE сообщали, что в Золочеве ранение получил 27-летний мужчина, а 20-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Довжике россияне повредили магазин и автомобиль, в Чугуеве — гражданское предприятие, а в Осколе — более десяти частных домов.