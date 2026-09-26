Росіяни пошкодили університет у Харкові під час нічної атаки

Пошкоджена стеля та вхідна частина приміщення університету після нічної атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Росіяни під час нічної атаки на Харків пошкодили Державний біотехнологічний університет. У лабораторному корпусі вибило вікна на першому та другому поверхах, понівечило вхід і навчальні приміщення. Співробітники, які перебували в будівлі, не постраждали.

Про це проректор Державного біотехнологічного університету з науково-педагогічної роботи, розвитку економіки та інфраструктури Аркадій Микитась розповів у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

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Працівники закривають вибиті вікна та усувають пошкодження будівлі після нічної російської атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Пошкодження в Державному біотехнологічному університеті

За словами Аркадія Микитася, найбільше пошкоджень зазнали вхід до лабораторного корпусу, вікна та двері. Руйнування є і безпосередньо в навчальних та лабораторних приміщеннях.

"Була пошкоджена вхідна група лабораторного корпусу, були пошкоджені вікна другого і першого поверху. Ніхто не постраждав, але ми можемо бачити, що значна руйнація і дверей, і вікон у навчальних приміщеннях, у лабораторному фонді", — розповів Аркадій Микитась.

Проректор Аркадій Микитась розповідає про наслідки нічної російської атаки на навчальний корпус. Фото: кадр з відео

У навчальному корпусі після російського удару пошкоджені двері, вікна та частина внутрішніх конструкцій. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вікно навчального приміщення розбите внаслідок нічної російської атаки на Харків. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

В університеті вже визначили, як відновлюватимуть пошкоджені приміщення. Працівники закладу почали усувати наслідки нічного удару.

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"План на відновлення ми вже розробили і наразі вживаємо заходів щодо усунення наслідків цієї для нас трагедії. Дуже багато зусиль нам доведеться докласти для того, щоб усунути наслідки цих дій з боку агресора", — зазначив Аркадій Микитась.

У коридорі навчального корпусу після російської атаки пошкоджена підвісна стеля. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Вибиті вікна та уламки всередині навчального корпусу, пошкодженого під час нічної атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Усередині навчального корпусу видно пошкоджені вікна та конструкції після російського удару. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Проректор наголосив, що російський удар зруйнував приміщення, які використовують для освіти та наукової роботи.

"Я вважаю це атакою на українську освіту, на науку, на навчальні приміщення. Зараз ми бачимо наслідки агресії Російської Федерації — це зруйноване, це розбите", — сказав Аркадій Микитась.

Пошкоджені двері та конструкції вхідної групи навчального корпусу після російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Російський удар пошкодив конструкції біля входу до навчального корпусу в Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Наслідки російської атаки на Харків 26 вересня

За даними Харківської обласної прокуратури, росіяни атакували Харків близько 02:20 26 вересня. Попередньо, для ударів застосували безпілотники типу "Герань". У Салтівському районі два безпілотники влучили у дорожнє покриття та тротуар. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, приміщення університетів та автомобілі. Поранення і травми отримали шестеро людей. У Київському районі після одного з ударів загорілася будівля, яка раніше вже неодноразово зазнавала пошкоджень внаслідок російських атак.

Комунальні служби працюють біля будівлі, пошкодженої внаслідок нічного російського удару по Харкову. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Напередодні російські війська також масовано атакували Харківщину. Новини.LIVE писали, що у Старій Гнилиці удар припав по фермі — загинули шестеро людей, ще 14 дістали поранення. Росіяни також били по Харкову, Золочеву, Підсередньому, Осколу та Чугуєву, пошкодивши житлові будинки, підприємства й електромережі.

Того ж дня російські атаки продовжилися у кількох громадах області. Новини.LIVE повідомляли, що у Золочеві поранення отримав 27-річний чоловік, а 20-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У Довжику росіяни пошкодили магазин та автомобіль, у Чугуєві — цивільне підприємство, а в Осколі — понад десять приватних будинків.