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Главная Харьков Россияне атакуют критическую инфраструктуру Харьковщины: последствия

Россияне атакуют критическую инфраструктуру Харьковщины: последствия

Ua ru
12 сентября 2026 10:37
Россияне атаковали Харьков и область: последствия ударов
Спасатель на месте происшествия. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские войска в течение минувших суток наносили удары по Харьковской области с помощью авиабомб и беспилотников. В Харькове погиб 32-летний мужчина, а в районах области зафиксированы разрушения жилых домов, предприятий, железнодорожной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, главу Лозовой Сергея Зеленского, полицию Харьковской области и ГСЧС.

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Пошкоджений будинок
Дом в Харьковской области, повреждённый россиянами. Фото: Нацполиция

В Харькове погиб мужчина в результате удара БПЛА

Вечером 11 сентября российские войска нанесли удар беспилотником по Киевскому району Харькова. По информации Игоря Терехова и Олега Синегубова, это произошло около 21:59. Погиб 32-летний мужчина. Под удар БПЛА также попал Шевченковский район. По данным полиции, в городе выбило окна в многоквартирном доме и повредило автомобиль.

Наибольшие разрушения в Харьковской области

В Лозовской громаде, по словам городского головы Сергея Зеленского, зафиксированы значительные разрушения промышленного предприятия и логистических объектов. Больше всего ударов пришлось на один из старостинских округов. Вспыхнули пожары, которые локализовали подразделения ГСЧС. Люди не пострадали.

"Отрезать от транспортного сообщения и нанести удар по как можно большему количеству объектов критической инфраструктуры перед зимой, не щадя гражданское население — похоже, именно такую тактику выбрал враг. Сегодня Лозовская громада вновь подверглась массированному обстрелу. Слава Богу, обошлось без пострадавших", — написал Сергей Зеленский.

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Пожежа на АЗС
Пожар в Лозовской громаде после попадания. Фото: Сергей Зеленский/Telegram

В селе Лимановка Лозовского района пострадала железнодорожная инфраструктура, полиция также зафиксировала частично разрушенное хозяйственное здание.

Пробита стіна будинку
Дыра в стене дома. Фото: ХОВА

В Дергачевской общине частично разрушено гражданское предприятие и поврежден автомобиль. Вблизи поселка Прудянка 19-летний парень ехал на велосипеде и наехал на неизвестный взрывоопасный предмет. Он получил ранения. По Изюмскому району россияне наносили удары с помощью управляемой авиации. В селе Оскол были разрушены семь частных домов.

В Золочеве Богодуховского района пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, магазин и электросети. Между селами Мироновка и Калиново после удара дрона сгорел гражданский автомобиль. В Старосалтовской громаде Чугуевского района также зафиксировали разрушения частных домов.

Поздно вечером 9 сентября, как сообщали Новини.LIVE, российские войска также атаковали Харьков. Один из ударов пришелся на Слободской район, где пострадали три человека. В результате атаки повреждены семь многоэтажных домов, выбито более 100 окон и повреждены электросети. Еще два района города подверглись ударам, но там обошлось без пострадавших. Коммунальщики работают на местах и устраняют последствия атаки.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска усилили авиаудары по прифронтовому Изюму. В сентябре город почти каждую ночь подвергается ударам КАБами, от которых страдают гражданские объекты и логистика. Однако украинские военные усилили защиту основных маршрутов от вражеских дронов и помогают восстанавливать поврежденные коммуникации.

Харьков Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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