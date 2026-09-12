Росіяни атакували Харків та область: наслідки ударів

Рятувальник на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська протягом минулої доби били по Харківщині авіабомбами й безпілотниками. У Харкові загинув 32-річний чоловік, а в районах області зафіксували руйнування житла, підприємств, залізничної та енергетичної інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, міського голову Лозової Сергія Зеленського, поліцію Харківщини та ДСНС.

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Будинок на Харківщині, який пошкодили росіяни. Фото: Нацполіція

У Харкові загинув чоловік після удару БпЛА

Увечері 11 вересня російські війська завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. За інформацією Ігоря Терехова та Олега Синєгубова, це сталося близько 21:59. Загинув 32-річний чоловік. Під удар БпЛА також потрапив Шевченківський район. За даними поліції, у місті вибило скління у багатоквартирному будинку та понівечило автомобіль.

Найбільші руйнування на Харківщині

У Лозівській громаді, за словами міського голови Сергія Зеленського, є суттєві руйнування промислового підприємства та об'єктів логістики. Найбільше ударів припало на один зі старостинських округів. Спалахнули пожежі, які локалізували підрозділи ДСНС. Люди не постраждали.

"Відрізати від сполучення та вразити якомога більше критичної інфраструктури перед зимою, не шкодуючи цивільного населення — схоже, саме таку тактику обрав ворог. Сьогодні Лозівська громада знову зазнала масованого обстрілу. Слава Богу, минулося без постраждалих", — написав Сергій Зеленський.

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Пожежа у Лозівській громаді після влучання. Фото: Сергій Зеленський/Telegram

У селі Лиманівка Лозівського району уражено залізничну інфраструктуру, поліція також зафіксувала частково зруйновану господарську будівлю.

Дірка в стіні будинку. Фото: ХОВА

У Дергачівській громаді частково зруйновано цивільне підприємство та понівечено автомобіль. Поблизу селища Прудянка 19-річний хлопець їхав велосипедом і наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет. Він дістав поранення. По Ізюмському району росіяни били керованою авіацією. У селі Оскіл зазнали руйнувань сім приватних будинків.

У Золочеві Богодухівського району зачепило житлові будинки, господарські споруди, магазин та електромережі. Між селами Миронівка та Калинове після удару дрона згорів цивільний автомобіль. У Старосалтівській громаді Чугуївського району також зафіксували руйнування приватних будинків.

Пізно ввечері, 9 вересня, як повідомляли Новини.LIVE, російські війська також атакували Харків. Один із ударів припав на Слобідський район, де постраждали троє людей. Унаслідок атаки пошкоджено сім багатоповерхівок, вибито понад 100 вікон та електромережі. Ще два райони міста зазнали ударів, але там обійшлося без постраждалих. Комунальники працюють на місцях та усувають наслідки атаки.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська посилили авіаудари по прифронтовому Ізюму. У вересні місто майже щоночі зазнає ударів КАБами, через які страждають цивільні об’єкти та логістика. Проте українські військові посилили захист основних маршрутів від ворожих дронів і допомагають відновлювати пошкоджені комунікації.