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Главная Харьков Россияне давят на Харьковщине: 10 попыток атак на фронте

Россияне давят на Харьковщине: 10 попыток атак на фронте

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 09:40
Россияне давят на Харьковщине: 10 попыток атак на фронте
Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают атаки в Харьковской области и наносят удары беспилотниками по мирным населенным пунктам. За сутки Силы обороны Украины отразили десять штурмов на двух направлениях фронта. В то же время РФ не перестает атаковать Харьков и другие населенные пункты региона.

Об этом сообщает Новости.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на фронте

В течение суток украинские военные успешно сдерживали наступательные действия российских оккупантов в Харьковской области. На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Охримовки, Гранов, Избицкого и Зыбиного. Все попытки продвинуться вперед были отбиты. Еще четыре штурма россияне совершили на Купянском направлении. Бои велись вблизи Подолов и Боровской Андреевки. Украинские защитники не позволили противнику укрепить свои позиции.

Удар по Богодухову

Вечером 16 июня российский беспилотник, предположительно типа «Молния», нанес удар вблизи гаражей в Богодухове. В результате атаки пострадали четверо человек, находившихся неподалеку от места взрыва. Острую стрессовую реакцию получили две женщины в возрасте 44 и 32 лет, 20-летний молодой человек и 64-летний мужчина. Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления.

Обстрелы за сутки

За прошедшие сутки российские беспилотники атаковали Киевский и Холодногорский районы Харькова. В городе повреждены гражданское предприятие и три автомобиля.

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В Купянском районе были повреждены элеватор в Великом Бурлуке, складское помещение в Приколотном и частные дома в Горожановке. В Изюмском районе разрушениям подверглись жилые дома и хозяйственные постройки в Боровой и Песках-Радьковских. В Дергачах повреждены гражданское предприятие, автомобиль и трактор. В Чугуевском районе повреждены три частных дома и электросети в Старом Салтове, а также жилой дом в селе Бережное.

Пострадавшие от атак

В Харькове пострадали четверо человек — мужчины в возрасте 67, 53 и 44 лет и 66-летняя женщина. В селе Бережное ранение получила 68-летняя местная жительница. Также возле села Петровка Золочевской общины 60-летний мужчина получил ранения в результате подрыва автомобиля на взрывном устройстве. Кроме того, медики оказали помощь 57-летнему мужчине, пострадавшему во время российского обстрела Вовчанских Хуторов 10 июня.

Применённое вооружение

По данным областных властей, в течение суток российская армия использовала против Харьковской области различные виды вооружения. В частности, враг выпустил одну ракету неустановленного типа, одну управляемую авиабомбу, семь дронов "Герань-2", восемь беспилотников "Молния", три FPV-дрона и еще десять БПЛА, тип которых устанавливается.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные накануне так называемого "Дня России" попытались провести пропагандистскую акцию в Купянске в Харьковской области. Для этого оккупанты пытались установить свой флаг в городе, однако у них это не получилось.

Также Новини.LIVE писали, что украинские защитники заставили российские войска сократить количество штурмов на горячих направлениях фронта. За последние сутки интенсивность вражеских атак заметно снизилась, а основной удар снова пришелся на окраины Лимана. Наши бойцы не только держат оборону, но и активно уничтожают технику и живую силу противника ещё на подступах к позициям. Благодаря эффективной работе беспилотников врагу больше не помогает даже густая летняя растительность.

Харьков фронт штурм
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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