Росіяни тиснуть на Харківщині: 10 спроб атак на фронті

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують атаки на Харківщині та завдають ударів безпілотниками по мирних населених пунктах. За добу Сили оборони України відбили десять штурмів на двох напрямках фронту. Водночас РФ не перестає атакувати Харків та інші населені пункти регіону.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на фронті

Протягом доби українські військові успішно стримували наступальні дії російських окупантів на Харківщині. На Південно-Слобожанському напрямку ворог шість разів атакував позиції Сил оборони поблизу Охрімівки, Гранів, Ізбицького та Зибиного. Усі спроби просунутися вперед були відбиті. Ще чотири штурми росіяни здійснили на Куп’янському напрямку. Бої точилися поблизу Подолів та Борівської Андріївки. Українські захисники не дозволили противнику покращити свої позиції.

Удар по Богодухову

Увечері 16 червня російський безпілотник, попередньо типу "Молнія", вдарив поблизу гаражів у Богодухові. Унаслідок атаки постраждали четверо людей, які перебували неподалік місця вибуху. Гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 44 та 32 роки, 20-річний хлопець і 64-річний чоловік. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину.

Обстріли за добу

Протягом минулої доби російські безпілотники атакували Київський та Холодногірський райони Харкова. У місті пошкоджено цивільне підприємство та три автомобілі.

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У Куп’янському районі зазнали пошкоджень елеватор у Великому Бурлуку, складське приміщення у Приколотному та приватні будинки в Горожанівці. В Ізюмському районі руйнувань зазнали житлові будинки та господарчі споруди у Боровій і Пісках-Радьківських. У Дергачах пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль і трактор. У Чугуївському районі пошкоджено три приватні будинки та електромережі у Старому Салтові, а також житловий будинок у селі Бережне.

Постраждалі від атак

У Харкові постраждали четверо людей — чоловіки віком 67, 53 і 44 роки та 66-річна жінка. У селі Бережне поранення отримала 68-річна місцева жителька. Також біля села Петрівка Золочівської громади 60-річний чоловік зазнав поранень через підрив автомобіля на вибуховому пристрої. Крім того, медики надали допомогу 57-річному чоловікові, який постраждав під час російського обстрілу Вовчанських Хуторів 10 червня.

Застосоване озброєння

За даними обласної влади, протягом доби російська армія використовувала проти Харківщини різні види озброєння. Зокрема, ворог випустив одну ракету невстановленого типу, одну керовану авіабомбу, сім дронів "Герань-2", вісім безпілотників "Молнія", три FPV-дрони та ще десять БпЛА, тип яких встановлюється.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські військові напередодні так званого "дня Росії" спробували провести пропагандистську акцію в Куп'янську на Харківщині. Для цього окупанти намагалися встановити свій прапор у місті, однак у них не вийшло.

Також Новини.LIVE писали, що українські захисники змусили російські війська зменшити кількість штурмів на гарячих напрямках фронту. За останню добу інтенсивність ворожих атак помітно впала, а основний удар знову припав на околиці Лиману. Наші бійці не лише тримають оборону, а й активно випалюють техніку та живу силу противника ще на підступах до позицій. Завдяки ефективній роботі безпілотників ворогу більше не допомагає навіть густа літня рослинність.