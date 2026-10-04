Смертельные удары по авто на Харьковщине: россияне атаковали дронами

Дом, в который россияне попали с помощью дрона. Фото: di.gov.ua

За прошедшие сутки российские войска нанесли серию ударов по Харькову и области. Враг применял FPV-дроны, реактивные беспилотники и другое вооружение. В результате атак погибли два человека, еще семеро пострадали, а в нескольких районах повреждены жилые дома и гражданские объекты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, ГСЧС, Харьковскую областную прокуратуру, начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко и Изюмскую РВА.

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Обстрел Харьковской области 3 октября

По данным Олега Синегубова, в течение суток под атакой РФ оказались Харьков и девять населенных пунктов области. В областном центре беспилотники атаковали Шевченковский и Киевский районы. Повреждены многоквартирный дом, магазин и автомобиль.

Одной из наиболее подвергшихся атакам громад стал Изюм. Утром российские войска нанесли по городу два удара реактивными беспилотниками. По данным ГСЧС, попадания зафиксировали на территории гражданского предприятия и в частном секторе. Загорелись складское и производственное здания, а также два двухэтажных частных дома. В ОВА сообщили, что в результате атаки ранения получили две женщины в возрасте 45 и 63 лет, ещё две женщины, 42 и 59 лет, пережили острую стрессовую реакцию. В Изюмской РВА уточнили, что россияне нанесли удар по городу, предположительно из РСЗО.

Дом, разрушенный россиянами в Харьковской области. Фото: di.gov.ua

Российские удары по Харьковскому району

В Харьковском районе российские FPV-дроны атаковали сразу несколько населенных пунктов. Около 09:00 недалеко от Маслиева беспилотник попал в гражданский автомобиль, который ехал по трассе Харьков — Золочев. Автомобиль был уничтожен, водитель погиб на месте. Еще один FPV-дрон днем атаковал территорию Экопарка "Фельдман" в селе Лесное. В результате удара повреждены четыре автомобиля. Вечером россияне нанесли удар FPV-дроном по Дергачам, где были повреждены два частных домовладения.

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В Солоницывке поврежден многоквартирный дом. По данным ОВА, в результате российского удара там также получил ранения 38-летний мужчина. Также начальник Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко сообщил об атаке на Слатине. Около 02:00 россияне нанесли удар по частному дому из оружия неустановленного типа и разрушили его.

Разрушенное хозяйство в Харьковской области. Фото: di.gov.ua

Позже в громаде произошел взрыв неизвестного предмета. По данным Вячеслава Задоренко, около 10:30 двое местных жителей проходили мимо зеленого пакета, который взорвался. Мужчины в возрасте 30 и 59 лет получили контузии и многочисленные осколочные ранения, а у младшего из них оторвало часть левой ноги. Обоих госпитализировали в Харьков.

Атаки на Шестаково и Великий Бурлук

Вечером российские войска атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль в селе Шестаково Старосалтовской общины. По данным прокуратуры, удар был нанесен около 19:50. В результате атаки погибла 35-летняя женщина, 39-летний мужчина получил ранения. Также в селе был поврежден автомобиль.

Новини.LIVE сообщали, что 3 октября российские военные атаковали с помощью FPV-дрона гражданский автомобиль с семьей и двумя детьми в Дергачевской общине. Машина ехала по трассе Харьков — Белгород между Лесным и Русской Лозовой. 44-летний водитель получил контузию, многочисленные осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали. Его жена и двое детей перенесли острую стрессовую реакцию.

Также Новини.LIVE сообщали, что 26 сентября россияне нанесли сразу несколько смертельных ударов с помощью FPV-дронов по автомобилям в Харьковской области. Между селами Шубы и Синне беспилотник попал в машину, водитель погиб, а его сын получил ранения. Еще один гражданский автомобиль атаковали недалеко от поворота на село Питомник. Там погиб 50-летний водитель.