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Головна Харків Росіяни дронами били по цивільних авто на Харківщині: є загиблі

Росіяни дронами били по цивільних авто на Харківщині: є загиблі

Ua ru
4 жовтня 2026 10:38
Смертельні удари по авто на Харківщині: росіяни атакували дронами
Будинок, у який росіяни поцілили дроном. Фото: di.gov.ua

Російські війська протягом минулої доби завдали серії ударів по Харкову та області. Ворог застосовував FPV-дрони, реактивні безпілотники та інше озброєння. Внаслідок атак загинули двоє людей, ще семеро постраждали, а в кількох районах пошкоджені житлові будинки та цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС, Харківську обласну прокуратуру, начальника Дергачівської МВА В'ячеслава Задоренка та Ізюмську РВА.

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Обстріл Харківщини 3 жовтня

За даними Олега Синєгубова, протягом доби під атакою РФ були Харків та дев'ять населених пунктів області. В обласному центрі безпілотники атакували Шевченківський та Київський райони. Пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин та автомобіль.

Однією з найбільш атакованих громад став Ізюм. Вранці російські війська завдали по місту два удари реактивними безпілотниками. За даними ДСНС, влучання зафіксували на території цивільного підприємства та у приватному секторі. Загорілися складська і виробнича будівлі, а також два двоповерхові приватні будинки. В ОВА повідомили, що внаслідок атаки поранень зазнали дві жінки віком 45 і 63 роки, ще дві жінки, 42 та 59 років, пережили гостру реакцію на стрес. В Ізюмській РВА уточнили, що росіяни завдали удару по місту, попередньо з РСЗВ. 

Знищений будинок
Будинок, який знищило росіяни на Харківщині. Фото: di.gov.ua

Російські удари по Харківському району

У Харківському районі російські FPV-дрони атакували одразу кілька населених пунктів. Близько 09:00 неподалік Масліїв безпілотник влучив у цивільний автомобіль, який їхав трасою Харків — Золочів. Машина була знищена, водій загинув на місці. Ще один FPV-дрон удень атакував територію Фельдман Екопарку в селі Лісне. Внаслідок удару пошкоджені чотири автомобілі. Увечері росіяни вдарили FPV-дроном по Дергачах, де пошкоджень зазнали два приватні домоволодіння.

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У Солоницівці пошкоджений багатоквартирний будинок. За даними ОВА, внаслідок російського удару там також зазнав поранень 38-річний чоловік. Також начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко повідомив про атаку на Слатине. Близько 02:00 росіяни вдарили по приватному будинку з невстановленого типу зброї та зруйнували його.

Знищене домоволодіння
Знищене господарство на Харківщині. Фото: di.gov.ua

Пізніше у громаді стався вибух невідомого предмета. За даними В'ячеслава Задоренка, близько 10:30 двоє місцевих жителів проходили біля зеленого пакета, який вибухнув. Чоловіки віком 30 і 59 років отримали контузії та численні уламкові поранення, а молодшому з них відірвало частину лівої ноги. Обох госпіталізували до Харкова.

Атаки на Шестакове та Великий Бурлук

Увечері російські війська атакували FPV-дроном автомобіль у селі Шестакове Старосалтівської громади. За даними прокуратури, влучання сталося близько 19:50. Внаслідок атаки загинула 35-річна жінка, 39-річний чоловік зазнав поранень. Також у селі був пошкоджений автомобіль.

Новини.LIVE писали, що 3 жовтня російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль із родиною та двома дітьми у Дергачівській громаді. Машина їхала дорогою Харків — Бєлгород між Лісним та Руською Лозовою. 44-річний водій дістав контузію, численні уламкові поранення й опіки, його госпіталізували. Його дружина та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що 26 вересня росіяни завдали одразу кількох смертельних ударів FPV-дронами по автомобілях на Харківщині. Між селами Шуби та Сінне безпілотник влучив у машину, водій загинув, а його син дістав поранення. Ще один цивільний автомобіль атакували неподалік повороту до села Питомник. Там загинув 50-річний водій. 

авто Харківська область обстріли Новини Харкова атака загиблі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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