ВСУ остановили прорыв россиян через трубу на Купянском направлении

Украинский военнослужащий маскирует автомобиль HMMWV вблизи прифронтового города Купянск. Фото: REUTERS/Stringer

Проход российских войск через газовую трубу, по которой противник пытался прорываться с левого на правый берег реки Оскол в районе Купянска в Харьковской области удалось остановить. Однако, россияне не отказываются от идеи продвигаться на фронте такими коммуникациями.

Об этом в эфире Ранок.LIVE сообщил командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

Реклама

Читайте также:

Россияне имели чертежи коммуникаций построенных во времена союза

По его словам, российские войска использовали дублированную газотранспортную систему, проложенную под рекой, для скрытого перемещения личного состава.

Федоренко пояснил, что еще во времена СССР инженерные сети Украины строились с учетом прямого соединения с территорией России, а все чертежи коммуникаций хранятся в архивах в Москве. Именно это позволяет противнику знать, где проходят газовые, аммиачные и другие трубы, и использовать их в военных целях.

"Если мы говорим о Купянске, надо понимать, с левого на правый берег эта труба проходит следующим образом. На левом берегу идет две трубы. Затем, для того, чтобы газотранспортная система в свое время работала и не было рисков, что в случае повреждения одной из двух труб будет прервано газоснабжение, под рекой проходят четыре трубы, и потом эти четыре они сходятся снова в две. То есть, сделана система дублирования. Как следствие, когда было обнаружено, что противник использует трубу для прохождения с левого на правый берег, а когда это стало возможно? Это стало возможно, когда они, форсируя реку Оскол, отодвинули силы обороны в предыдущие времена на северной окраине и взяли под контроль фактически эту трубу", — пояснил Юрий Федоренко.

В ответ 429-й полк "Ахиллес" нанес огневое поражение десятками ударов тяжелыми боеприпасами были направлены по участкам, где труба проходит ближе всего к поверхности, а также по местам выхода живой силы противника.

К операции присоединились и другие подразделения Сил обороны, в частности реактивная артиллерия и авиация. В результате совместных действий труба была повреждена, и на некоторое время движение врага с левого на правый берег полностью прекратилось.

"Удалось оттеснить его к берегу реки Оскол. Но та часть, которая остается в оккупации, противник ее применяет как тайник для хранения своих различных средств, батареек, провизии частичных боеприпасов. И конечно постоянно приходят новости о том, что противник пытается восстановить разорванную трубу и как следствие снова восстановить сообщение с левого на правый берег. То есть это постоянный процесс", — пояснил Федоренко.

Напомним, недавно военнослужащие 429-го полка "АХИЛЛЕС" показали, как уничтожили трубу на Купянском направлении, которой пользовались россияне.

Также недавно президент Владимир Зеленский посетил Купянск, где переговорил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и отметил воинов.

Несколько дней назад воины ССО отчитались об успехах на Купянском направлении и зачистке значительной территории от российских войск.