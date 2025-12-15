ЗСУ зупинили прорив росіян через трубу на Куп’янському напрямку

Український військовослужбовець маскує автомобіль HMMWV поблизу прифронтового міста Куп'янськ. Фото: REUTERS/Stringer

Прохід російських військ через газову трубу, якою противник намагався прориватися з лівого на правий берег річки Оскіл у районі Куп’янська в Харківській області вдалося зупинити. Проте, росіяни не відмовляються від ідеї просуватися на фронті такими комунікаціями.

Про це в ефірі Ранок.LIVE повідомив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Росіяни мали креслення комунікацій збудованих за часів союзу

За його словами, російські війська використовували дубльовану газотранспортну систему, прокладену під річкою, для прихованого переміщення особового складу.

Федоренко пояснив, що ще за часів СРСР інженерні мережі України будувалися з урахуванням прямого з’єднання з територією Росії, а всі креслення комунікацій зберігаються в архівах у Москві. Саме це дозволяє противнику знати, де проходять газові, аміачні та інші труби, і використовувати їх у військових цілях.

"Якщо ми кажемо про Куп'янськ, треба розуміти, з лівого на правий берег ця труба проходить наступним чином. На лівому березі йде дві труби. Потім, для того, щоб газотранспортна система свого часу працювала і не було ризиків, що в разі пошкодження одної з двох труб буде перервано газопостачання, під річкою проходять чотири труби, і потім ці чотири вони сходяться знову у дві. Тобто, зроблена система дублювання. Як наслідок, коли було виявлено, що противник використовує трубу для проходження з лівого на правий берег, а коли це стало можливо? Це стало можливо, коли вони, форсуючи річку Оскіл, відсунули сили оборони в попередні часи на північній околиці і взяли під контроль фактично цю трубу", — пояснив Юрій Федоренко.

У відповідь 429-й полк "Ахіллес" завдав вогневого ураження десятками ударів важкими боєприпасами були спрямовані по ділянках, де труба проходить найближче до поверхні, а також по місцях виходу живої сили противника.

До операції долучилися й інші підрозділи Сил оборони, зокрема реактивна артилерія та авіація. У результаті спільних дій трубу було пошкоджено, і на певний час рух ворога з лівого на правий берег повністю припинився.

"Вдалося відтіснити його до берегу річки Оскіл. Але та частина, яка залишається в окупації, противник її застосовує як схованку для зберігання своїх різних засобів, батарейок, провізії часткових боєприпасів. І звісно постійно приходять новини про те, що противник намагається поновити розірвану трубу і як наслідок знову відновити сполучення з лівого на правий берег. Тобто це постійний процес", — пояснив Федоренко.

Нагадаємо, нещодавно військовослужбовці 429-го полку "АХІЛЛЕС" показали, як знищили трубу на Куп'янському напрямку, якою користувалися росіяни.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський відвідав Куп'янськ, де переговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та відзначив воїнів.

Кілька днів тому воїни ССО відзвітували про успіхи на Куп'янському напрямку та зачищення значної території від російських військ.