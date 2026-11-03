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Главная Харьков Россияне ищут новые пути к Купянску: бои на Харьковщине

Россияне ищут новые пути к Купянску: бои на Харьковщине

Ua ru
3 ноября 2026 15:34
Ситуация на Купянском направлении: что изменилось на фронте Генштаб ВСУ
Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В зоне ответственности Группировки объединенных сил российские войска продолжают оказывать давление на позиции Сил обороны и пытаются проникать небольшими группами. В то же время признаков подготовки к масштабному наступлению пока нет. Основные усилия противник сосредотачивает на других участках фронта, а на Купянском направлении ищет новые пути для продвижения к городу.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Ситуация на фронте

В настоящее время интенсивность боевых действий в зоне ответственности Группировки объединенных сил остается средней. Речь идет об участке от восточной части Сумской области до Купянского направления. Российские войска пытаются оказывать давление вдоль границы и проникать через линию соприкосновения. За последние дни враг совершает примерно 10–12 атак в сутки. В то же время погодные условия и отсутствие листвы на деревьях затрудняют передвижение российских военных и делают их более заметными.

Некоторое продвижение противника наблюдается в районе Казачьей Лопани, где ему удалось немного сдвинуть украинские позиции. Однако в целом соотношение усилий россиян и полученных результатов остается невыгодным для них.

"Враг пытается оказывать давление вдоль границы, пытается проникнуть вдоль линии разграничения. Пока что это не очень удачно получается", — отметил Трегубов.

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Какую тактику использует Россия

Принципиальных изменений в тактике российских войск в последнее время нет. Больше всего на характер боевых действий повлияло появление беспилотников, в частности дронов на оптоволокне. Именно из-за них россиянам стало сложнее использовать тяжелую бронетехнику. Теперь основным способом продвижения остается инфильтрация небольшими группами. Военные по одному или по двое-трое пытаются обходить украинские позиции, скапливаться в лесополосах и подвалах, а затем объединяться для дальнейших атак. Крупные группы и бронетехника быстро попадают в поле зрения украинских беспилотников и становятся целями для поражения.

"Пока не найдут какого-то противодействия БПЛА, крупных изменений вряд ли произойдет. Единственное исключение — это те дни, когда БПЛА не могут быть задействованы в полной мере. Но такие дни случаются не так часто", — пояснил пресс-секретарь.

Использование подземных коммуникаций

Попытки российских военных продвигаться через подземные коммуникации наиболее заметны в Купянском районе. Там имеется соответствующая инфраструктура, в частности магистральный газопровод, по которому противник пытался перемещать пехоту. В то же время распространить такую тактику на другие направления россияне не могут, ведь для этого нужны соответствующие коммуникации.

"Там некуда расширять масштабы, потому что нет крупных магистральных газопроводов, возможно, в каждом селе. В Купянском районе они их используют, потому что там просто есть такая возможность", — сказал Трегубов.

Что происходит в районе Купянска

За последние две недели принципиальных изменений в районе Купянска, Купянска-Вузлового и реки Оскил не произошло. Однако российские войска активнее пытаются продвигаться в сторону Радьковки. Это населенный пункт на правом берегу, к северу от Купянска и к западу от Голубовки. Ранее противник в основном заводил свои подразделения через Голубовку. Теперь он пытается зайти с северо-запада, чтобы приблизиться к Купянску с другой стороны.

По словам спикера, в течение последней недели эти попытки не принесли россиянам результата. Он также обратил внимание на расхождение между заявлениями российской стороны и реальной ситуацией на местности.

"Если смотреть на их карты, которые они публикуют, то Радьковка у них находится в глубоком тылу, согласно их собственным заявлениям. Но на деле они на Радьковку наступают и дойти до неё пока не могут", — отметил Трегубов.

Готовит ли Россия крупное наступление

Признаков подготовки к масштабным наступательным операциям в зоне ответственности Группировки объединенных сил пока нет. Россия в основном пополняет подразделения, чтобы поддерживать постоянное давление на Купянском и Южно-Слобожанском направлениях. Больше всего ресурсов противник сейчас сосредотачивает в районе Константиновки в Донецкой области.

Следующим по приоритетности направлением является юг, а уже после него — участок ответственности Группировки объединенных сил. Поэтому имеющихся сил россиянам хватает для постоянных атак, но недостаточно для серьезных наступательных операций.

"Сейчас у нас действует относительно остаточный принцип. Этого хватает для того, чтобы оказывать давление, создавать постоянную угрозу. Но не хватает для того, чтобы говорить о каких-то серьезных наступательных операциях", — подчеркнул пресс-секретарь.

В то же время, по его словам, масштабное скопление российских войск у границ вряд ли осталось бы незамеченным благодаря имеющимся системам разведки.

Восстановилась ли армия РФ после контрнаступления

После украинского контрнаступления в Купянском районе российские войска пытаются вернуть утраченные позиции. Однако пока эти попытки не принесли им желаемого результата. В частности, территории к югу от Двуречной между ней и Купянском, которые украинские военные отбили в ходе операции, остаются под контролем Сил обороны. Трегубов уточнил, что речь идет о позициях, которые отбила бригада "Хартия".

"После этого они пытаются оправиться, пытаются восстановить позиции. Пока безуспешно, потому что то, что "Хартия" отбила у них на юге между Дворичной и Купянском, остается за нами, но они предпринимают попытки восстановить позиции", — подытожил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, война в Украине выходит на новый уровень, когда бои могут вестись не только на земле и в воздухе, но и под землей. Украинские военные уже используют подземные коммуникации в Харьковской области для выполнения боевых задач. Важную роль в этом играют роботы, которые помогают доставлять необходимое на позиции и снижают риски для бойцов.

Также Новини.LIVE писали, что на Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.

Харьковская область Новости Харькова Купянск ситуация на фронте
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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