Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

У зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил російські війська продовжують тиснути на позиції Сил оборони та намагаються просочуватися малими групами. Водночас ознак підготовки до масштабного наступу наразі немає. Основні зусилля ворог зосереджує на інших ділянках фронту, а на Куп’янському напрямку шукає нові шляхи для просування до міста.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Ситуація на фронті

Наразі інтенсивність бойових дій у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил залишається середньою. Йдеться про ділянку від східної частини Сумщини до Куп’янського напрямку. Російські війська намагаються тиснути вздовж кордону та проникати через лінію зіткнення. За останні дні ворог здійснює приблизно 10–12 атак на добу. Водночас погодні умови та відсутність листя на деревах ускладнюють пересування російських військових і роблять їх помітнішими.

Певні просування противника є в районі Козачої Лопані, де йому вдалося трохи посунути українські позиції. Однак загалом співвідношення зусиль росіян та отриманих результатів залишається невигідним для них.

"Ворог намагається тиснути вздовж кордону, намагається інфільтруватися вздовж лінії розмежування. Не дуже вдало це стається наразі", — зазначив Трегубов.

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Яку тактику використовує Росія

Принципових змін у тактиці російських військ останнім часом немає. Найбільше на характер бойових дій вплинула поява безпілотників, зокрема дронів на оптоволокні. Саме через них росіянам стало складніше використовувати важку бронетехніку. Тепер основним способом просування залишається інфільтрація невеликими групами. Військові по одному або по двоє-троє намагаються обходити українські позиції, накопичуватися в лісосмугах і підвалах, а потім об'єднуватися для подальших атак. Великі групи та бронетехніка швидко потрапляють у поле зору українських безпілотників і стають цілями для ураження.

"Поки не знайдуть якоїсь протидії БПЛА, великих змін навряд чи не станеться. Єдине виключення — це такі дні, коли БПЛА не можуть бути задіяні в цілому. Але такі дні не так часто трапляються", — пояснив речник.

Використання підземних комунікацій

Спроби російських військових просуватися через підземні комунікації найбільше помітні на Куп’янщині. Там є відповідна інфраструктура, зокрема магістральний газогін, яким противник намагався переміщувати піхоту. Водночас поширити таку тактику на інші напрямки росіяни не можуть, адже для цього потрібні відповідні комунікації.

"Там немає куди масштабувати, бо немає великих магістральних газогонів, можливо, у кожному селі. На Куп’янщині вони їх використовують, бо там просто є така можливість", — сказав Трегубов.

Що відбувається біля Куп’янська

За останні два тижні принципових змін у районі Куп’янська, Куп’янська-Вузлового та річки Оскіл не відбулося. Однак російські війська активніше намагаються просуватися в бік Радьківки. Це населений пункт на правому березі, на північ від Куп’янська та західніше Голубівки. Раніше противник переважно заводив свої підрозділи через Голубівку. Тепер він намагається зайти з північного заходу, щоб наблизитися до Куп’янська з іншого боку.

За словами речника, протягом останнього тижня ці спроби не дали росіянам результату. Він також звернув увагу на розбіжність між заявами російської сторони та реальною ситуацією на місцевості.

"Якщо дивитися на їхні мапи, які вони публікують, Радьківка в них у глибокому тилу, згідно з їхніми власними заявами. Але практично вони на Радьківку лізуть і долізти поки що не можуть", — зазначив Трегубов.

Чи готує Росія великий наступ

Ознак підготовки до масштабних наступальних операцій у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил наразі немає. Росія переважно поповнює підрозділи, щоб підтримувати постійний тиск на Куп’янському та Південно-Слобожанському напрямках. Найбільше ресурсів противник зараз зосереджує в районі Костянтинівки на Донеччині.

Наступним за пріоритетністю напрямком є південь, а вже після нього — ділянка відповідальності Угруповання об’єднаних сил. Тому наявних сил росіянам вистачає для постійних атак, але недостатньо для серйозних наступальних операцій.

"Зараз у нас відносно залишковий принцип. Цього вистачає для того, щоб тиснути, щоб створювати постійну загрозу. Але не вистачає для того, щоб говорити про якісь серйозні наступальні операції", — наголосив речник.

Водночас, за його словами, масштабне накопичення російських військ біля кордонів навряд чи залишилося б непоміченим завдяки наявним системам розвідки.

Чи відновилася армія РФ після контрнаступу

Після українського контрнаступу на Куп’янщині російські війська намагаються повернути втрачені позиції. Однак поки що ці спроби не принесли їм бажаного результату. Зокрема, території на південь від Дворічної між нею та Куп’янськом, які українські військові відбили під час операції, залишаються під контролем Сил оборони. Трегубов уточнив, що йдеться про позиції, які повернула бригада "Хартія".

"Вони після цього намагаються оговтатися, намагаються відновити позиції. Не вдало поки що, бо те, що "Хартія" в них відбила на півдні між Дворічною та Куп’янськом, те зберігається за нами, але вони чинять спроби відновити позиції", — підсумував речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, війна в Україні виходить на новий рівень, де бої можуть тривати не лише на землі та в повітрі, а й під землею. Українські військові вже використовують підземні комунікації на Харківщині для виконання бойових завдань. Важливу роль у цьому відіграють роботи, які допомагають доставляти необхідне на позиції та зменшують ризики для бійців.

Також Новини.LIVE писали, що на Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.