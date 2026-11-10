Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают искать возможности для продвижения и пытаются расширить зоны контроля у границы. В то же время на отдельных участках ситуация остается стабильной, а попытки противника затрудняются действиями украинских защитников.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Какова ситуация в Купянске

Украинские защитники сохраняют контроль над Купянском. Изменения, о которых ранее сообщалось на этом направлении, касались преимущественно окрестностей города. Российские войска пытались оказать давление на левом берегу реки Оскол. На правом берегу после нескольких украинских операций оккупанты были вынуждены отступить. Однако теперь они пытаются продвигаться в сторону Градковки и Киндрашовки, чтобы получить возможность подойти к городу с севера.

"Если говорить о самом городе, то, безусловно, контроль там сохраняется", — подчеркнул представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Также украинские военные в основном лишили россиян возможности использовать подземные коммуникации вокруг Купянска. По словам пресс-секретаря, оккупанты еще могут пытаться проникать этим путем, но такие попытки будут сопряжены с большим риском.

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Что касается российских групп, которые ранее проникли в город, то теоретически они могут попытаться получить подкрепление с севера — через Голубовку и другие прилегающие населенные пункты. Однако сделать это сейчас сложно, особенно при погоде, благоприятной для работы украинских беспилотников.

"Но в ясную погоду, когда можно эффективно использовать БПЛА, мне кажется, что это ближе к самоубийству", — пояснил Трегубов.

Расширение зоны контроля

В начале ноября российские войска расширили свое присутствие в приграничной зоне вблизи Казачьей Лопани и Гранива. В частности, оккупанты увеличили контролируемую территорию к востоку от Гранива и к северу от Казачьей Лопани. С тех пор существенных изменений на этом участке не произошло. По словам спикера, россияне создали длинную, но неглубокую зону контроля непосредственно вдоль государственной границы. Продвижение фактически остановилось. Речь идет не о значительном продвижении вглубь Харьковской области, а о расширении контролируемой территории вдоль приграничной полосы.

"Если она неглубокая, то это не принципиально, поскольку там всё зависит от того, есть ли какой-либо населённый пункт в непосредственной близости от границы", — отметил Трегубов.

В то же время ситуация вблизи Казачьей Лопани требует особого внимания. Дальнейшее продвижение российских войск вглубь этого направления может создать дополнительные угрозы для Харькова.

Что происходит на Волчанском направлении

На Волчанском направлении ситуация остается относительно стабильной. Российские войска пытаются продвигаться в сторону Вильчи и Волчанских Хуторов, а также форсировать реку вблизи Белого Колодца. Кроме того, оккупанты пытаются расширять зону контроля вдоль государственной границы.

"Там довольно большие серые зоны, довольно интенсивные боевые действия по сравнению с другими районами, но тем не менее говорить о каком-то принципиальном изменении линии разграничения на данный момент — нет", — пояснил Виктор Трегубов.

Чем опасно Великобурлуцкое направление

На Великобурлуцком направлении российские войска пытаются расширить свое вклинение. Пока контролируемый ими участок остается небольшим, однако оккупанты активно пытаются продвигаться сразу по нескольким направлениям. Параллельно на Волчанском направлении россияне запускают вглубь украинских позиций небольшие пехотные группы. Украинские военные пытаются остановить эти попытки и не допустить дальнейшего продвижения противника.

"Они очень активно пытаются расширить все стороны одновременно. Мы стараемся сделать так, чтобы им это не удалось, пытаемся противодействовать всеми имеющимися средствами", — подытожил Виктор Трегубов.

Как сообщали Новини.LIVE, война в Украине выходит на новый уровень, когда бои могут вестись не только на земле и в воздухе, но и под землей. Украинские военные уже используют подземные коммуникации в Харьковской области для выполнения боевых задач. Важную роль в этом играют роботы, которые помогают доставлять необходимое на позиции и снижают риски для бойцов.

Также Новини.LIVE писали, что на Волчанском направлении российские военные пытаются обходить украинские позиции и проникать в тыл небольшими группами. Для этого они используют лесополосы, туман и другие природные условия. В то же время украинские подразделения выявляют такие группы и уничтожают их. Тактика оккупантов меняется, а активность вражеских дронов затрудняет передвижение вблизи фронта.