Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують шукати можливості для просування та намагаються розширювати зони контролю біля кордону. Водночас на окремих ділянках ситуація залишається стабільною, а спроби противника ускладнені діями українських захисників.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Яка ситуація у Куп’янську

Українські захисники зберігають контроль над Куп’янськом. Зміни, про які раніше повідомляли на цьому напрямку, стосувалися переважно околиць міста. Російські війська намагалися тиснути на лівому березі річки Оскіл. На правому березі після кількох українських операцій окупанти були змушені відступити. Однак тепер вони намагаються просуватися в бік Градківки та Кіндрашівки, щоб отримати можливість підійти до міста з півночі.

"Якщо говоримо про саме місто, то безумовно контроль там зберігається", — наголосив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Також українські військові здебільшого позбавили росіян можливості використовувати підземні комунікації навколо Куп’янська. За словами речника, окупанти ще можуть намагатися проникати цим шляхом, але такі спроби будуть пов'язані з великим ризиком.

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Що стосується російських груп, які раніше проникли до міста, то теоретично вони можуть спробувати отримати підкріплення з півночі — через Голубівку та інші прилеглі населені пункти. Проте зробити це зараз складно, особливо за сприятливої для роботи українських безпілотників погоди.

"Але за ясною погодою, коли можна ефективно використовувати БПЛА, мені здається, що це ближче до самогубства", — пояснив Трегубов.

Розширення зони контролю

На початку листопада російські війська розширили свою присутність у прикордонній зоні поблизу Козачої Лопані та Граніва. Зокрема, окупанти збільшили контрольовану територію на схід від Граніва та на північ від Козачої Лопані. Відтоді суттєвих змін на цій ділянці не відбулося. За словами речника, росіяни створили довгу, але неглибоку зону контролю безпосередньо вздовж державного кордону. Просування фактично зупинилося. Йдеться не про значне просування вглиб Харківщини, а про розширення контрольованої території вздовж прикордонної смуги.

"Якщо воно не глибоке, то це не принципово, оскільки там залежить від того, чи є якийсь населений пункт у безпосередньому прикордонні", — зазначив Трегубов.

Водночас ситуація поблизу Козачої Лопані потребує особливої уваги. Подальше просування російських військ углиб цього напрямку може створити додаткові загрози для Харкова.

Що відбувається на Вовчанському напрямку

На Вовчанському напрямку ситуація залишається відносно стабільною. Російські війська намагаються просуватися в бік Вільчі та Вовчанських Хуторів, а також форсувати річку поблизу Білого Колодязя. Крім того, окупанти намагаються розширювати зону контролю вздовж державного кордону.

"Там доволі-таки великі сірі зони, доволі-таки інтенсивні бойові дії відносно інших районів, але тим не менше, щоб казати про якусь принципову зміну лінії розмежування, станом на зараз — ні", — пояснив Віктор Трегубов.

Чим небезпечний Великобурлуцький напрямок

На Великобурлуцькому напрямку російські війська намагаються розширити своє вклинення. Поки контрольована ними ділянка залишається невеликою, проте окупанти активно намагаються просуватися одразу в кількох напрямках. Паралельно на Вовчанському напрямку росіяни запускають углиб українських позицій малі піхотні групи. Українські військові намагаються зупинити ці спроби та не допустити подальшого просування противника.

"Вони дуже активно намагаються розширити усі боки водночас. Намагаємося зробити те, щоб їм це не вдалося, намагаємося протидіяти усіма наявними засобами", — підсумував Віктор Трегубов.

Як повідомляли Новини.LIVE, війна в Україні виходить на новий рівень, де бої можуть тривати не лише на землі та в повітрі, а й під землею. Українські військові вже використовують підземні комунікації на Харківщині для виконання бойових завдань. Важливу роль у цьому відіграють роботи, які допомагають доставляти необхідне на позиції та зменшують ризики для бійців.

Також Новини.LIVE писали, що на Вовчанському напрямку російські військові намагаються обходити українські позиції та проникати в тил малими групами. Для цього вони використовують лісосмуги, туман та інші природні умови. Водночас українські підрозділи виявляють такі групи й знищують їх. Тактика окупантів змінюється, а активність ворожих дронів ускладнює пересування поблизу фронту.