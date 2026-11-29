Разрушенные жилые дома в Купянске и российские военные. Фото: 41-я отдельная механизированная бригада. Фото: armyinform. Коллаж: Новини.LIVE

Россияне продолжают попытки захватить Купянск в Харьковской области и увеличить численность своих войск в городе. Из-за сопротивления украинских защитников оккупанты пытаются обойти город с запада. Враг также сохраняет активность на Южно-Слобожанском направлении, где стремится продвинуться на юг.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря группировки объединенных сил Виктора Тригубова в эфире телемарафона на телеканале "Ми — Україна".

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Планы россиян в отношении Купянска

По словам Виктора Тригубова, захват железнодорожного узла в Купянске на данный момент не принес бы россиянам значительной пользы. Украинские военные держат железную дорогу под огневым контролем, а на Лиманском направлении оккупанты не достигли тех результатов, на которые рассчитывали. Поэтому контроль над Купянском для россиян сейчас имеет прежде всего политическое и символическое значение.

"Они собираются, с одной стороны, выйти к Осколу — пытаются это сделать уже не первый год, а с другой стороны — пытаются войти в сам город Купянск и пополнить численность находящихся там людей", — пояснил Виктор Тригубов.

Захватчики рассчитывают увеличить численность своих военных в городе, чтобы в дальнейшем вытеснять украинских защитников штурмовыми действиями. Сейчас россияне пытаются обойти Купянск с запада через Радьковку и Киндрашовку.

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Россияне в Купянске

По оценке Виктора Тригубова, сейчас в Купянске находятся от 50 до 100 российских военных. В основном они рассредоточены в районах малоэтажной застройки на севере города.

"Они рассредоточены в северных районах города. В основном в малоэтажной застройке, в высотной застройке их сейчас не так много", — отметил Виктор Тригубов.

Наступление на севере Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении россияне стремятся продвинуться в сторону Липцев и Волчанских Хуторов. Ранее оккупанты также пытались двигаться на восток. Однако после украинской операции "Медвежья ловушка" целесообразность дальнейших попыток обойти позиции Сил обороны с запада, по мнению пресс-секретаря, оказалась под вопросом.

Операция "Медвежья ловушка"

По словам пресс-секретаря, в рамках операции "Медвежья ловушка", которая завершается на северо-востоке Харьковской области, украинские военные освободили 14 населенных пунктов и почти 200 кв. км территории. Россияне планировали окружить украинские подразделения и отрезать часть территории, однако сами оказались в окружении. По словам Виктора Тригубова, за время операции Силы обороны уничтожили около тысячи оккупантов, а более сотни российских военных остаются в окружении.

"Где-то они не учли, что украинские силы, во-первых, эффективно применят бронетехнику, во-вторых, просто эффективно спланируют операцию такого уровня", — пояснил Виктор Тригубов.

Пресс-секретарь также отметил, что оккупанты могут попытаться вывести свои подразделения из окружения вблизи Вильхуватки. Однако теперь россиянам придется действовать в гораздо более сложных условиях, поэтому успех таких попыток Виктор Тригубов ставит под сомнение.

Сегодня, 29 ноября, россияне атаковали остановку общественного транспорта в Харькове. В Киевском районе города оккупанты повредили магазин, киоск и три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала.

Также в ночь на 28 ноября россияне атаковали Индустриальный район Харькова. Оккупанты с помощью реактивного беспилотника поразили территорию садового товарищества. Там загорелись жилой дом и гараж, а площадь пожара достигла 300 кв. м.

Кроме того, мы сообщали, что россияне пытались прорвать оборону ВСУ в Харьковской области. В течение 27 ноября оккупанты совершили шесть атак на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Украинские военные отразили все попытки захватчиков продвинуться вперед.