Знищені житлові будинки в Куп'янську та російські військові. Фото: 41-ша окрема механізована бригада. Фото: armyinform. Колаж: Новини.LIVE

Росіяни продовжують спроби захопити Куп'янськ на Харківщині та збільшити чисельність своїх військових у місті. Через спротив українських захисників окупанти намагаються обійти місто із заходу. Ворог також зберігає активність на Південно-Слобожанському напрямку, де прагне просунутися на південь.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на речника угруповання об'єднаних сил Віктора Тригубова в ефірі телемарафону на телеканалі "Ми — Україна".

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Плани росіян щодо Куп'янська

За словами Віктора Тригубова, захоплення залізничного вузла в Куп'янську наразі не принесло б росіянам значної користі. Українські військові тримають залізницю під вогневим контролем, а на Лиманському напрямку окупанти не досягли результатів, на які розраховували. Тому контроль над Куп'янськом для росіян зараз має передусім політичне та символічне значення.

"Вони збираються з одного боку вийти до Осколу, намагаються це робити вже не перший рік, а з іншого боку намагаються зайти в саме місто Куп'янськ і поповнити ту кількість людей, яка знаходиться там", — пояснив Віктор Тригубов.

Загарбники розраховують збільшити чисельність своїх військових у місті, щоб надалі витісняти українських захисників штурмовими діями. Наразі росіяни намагаються обійти Куп'янськ із заходу через Радьківку та Кіндрашівку.

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Росіяни у Куп'янську

За оцінкою Віктора Тригубова, наразі в Куп'янську перебувають від 50 до 100 російських військових. Переважно вони розосереджені в районах малоповерхової забудови на півночі міста.

"Вони розпорошені у північних районах міста. Здебільшого у малій забудові, у висотній забудові зараз їх не так багато", — зазначив Віктор Тригубов.

Наступ на півночі Харківщини

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни прагнуть просунутися в бік Липців та Вовчанських Хуторів. Раніше окупанти також намагалися рухатися на схід. Однак після української операції "Ведмежий капкан" доцільність подальших спроб обійти позиції Сил оборони із заходу, на думку речника, опинилася під сумнівом.

Операція "Ведмежий капкан"

За словами речника, в межах операції "Ведмежий капкан", яка завершується на північному сході Харківщини, українські військові звільнили 14 населених пунктів та майже 200 кв. км території. Росіяни планували оточити українські підрозділи та відрізати частину території, однак самі опинилися в оточенні. За словами Віктора Тригубова, за час операції Сили оборони знищили близько тисячі окупантів, а понад сотня російських військових залишається в оточенні.

"Десь вони не розрахували те, що українські сили застосують, по-перше, ефективно застосують бронетехніку, по-друге, просто ефективно спланують операцію такого рівня", — пояснив Віктор Тригубов.

Речник також зазначив, що окупанти можуть спробувати визволити свої підрозділи з оточення поблизу Вільхуватки. Однак тепер росіянам доведеться діяти у значно складніших умовах, тому успіх таких спроб Віктор Тригубов ставить під сумнів.

Сьогодні, 29 листопада, росіяни атакували зупинку громадського транспорту в Харкові. У Київському районі міста окупанти пошкодили магазин, кіоск та три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила.

Також у ніч проти 28 листопада росіяни атакували Індустріальний район Харкова. Окупанти реактивним безпілотником влучили на територію садового товариства. Там загорілися житловий будинок та гараж, а площа пожежі сягнула 300 кв. м.

Крім того, ми повідомляли, що росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ на Харківщині. Протягом 27 листопада окупанти здійснили шість атак на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. Українські військові відбили всі спроби загарбників просунутися.