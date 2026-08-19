День Харькова: иллюминацию «Звёздное небо» не будут включать

Иллюминация "Звездное небо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове в День города, 23 августа, инсталляцию "Звездное небо" не будут включать из-за ситуации с безопасностью. Массовых празднований в городе также не будет, однако для харьковчан подготовили праздничную иллюминацию, новые инсталляции и несколько обновленных локаций.

Об этом 19 августа во время брифинга сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает Новини.LIVE.

"Звездное небо" не будет работать

По словам Игоря Терехова, решение относительно популярной инсталляции городские власти обсуждали с военными. Они категорически выступили против ее включения в День города из-за рисков для безопасности.

"Мы общались с военными, и они категорически против того, чтобы в этом году мы включали "Звездное небо" в День города, то есть 23 августа "Звездное небо" работать не будет из соображений безопасности", — сказал Игорь Терехов.

Городские власти также не планируют официальных массовых празднований ни в День Харькова, ни в День Независимости. В то же время запрещать людям гулять по городу и посещать открытые локации не будут.

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"Я хочу сказать, что мы такие официальные праздники проводить не будем. А что касается людей, то мы видели, что есть определенная локация, есть прекрасное место, и люди могут свободно гулять. Мы же не можем запретить людям передвигаться. Но мы никаких мероприятий в целях безопасности проводить не будем", — отметил Игорь Терехов.

Праздничная иллюминация и новые локации

Несмотря на отказ от массовых мероприятий, Харьков к праздникам украсили. В городе подготовили праздничную иллюминацию, инсталляции и декор. Игорь Терехов подчеркнул, что деньги из городского бюджета на это не тратили. По информации Игоря Терехова, финансировать оформление города помогает социально ответственный бизнес. Ко Дню Харькова подготовили и несколько инфраструктурных проектов. На обновленной набережной появились фонтаны, а возле Университетской горки реконструировали небольшой сквер. В нем обустроили интерактивную локацию, которая сочетает историю Харькова с современностью.

Как украшают Харьков

Над оформлением города работают и коммунальщики. Сотрудник СКП "Харьковзеленстрой" Владислав Пулинец рассказал журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко, что дизайнеры постоянно создают новые композиции. По его словам, таким образом команда пытается хотя бы ненадолго отвлечь харьковчан от того, что происходит вокруг.

"У нас очень прекрасные дизайнеры, которые не зацикливаются на чем-то одном, и мы постоянно что-то придумываем, чтобы наши харьковчане как можно больше отвлекались от этой войны. Потому что у нас город не прифронтовый, а фронтовый. И часто мы делаем это сквозь слезы, пот и кровь, но мы это делаем", — рассказал Владислав Пулинец.

Коммунальник говорит, что больше всего для работников важна реакция горожан. Именно слова благодарности от харьковчан он называет лучшей оценкой их работы.

"И когда харьковчане проходят мимо и говорят: "Спасибо вам", это самая высокая награда", — добавил Владислав Пулинец.

Журналисты Новини.LIVE сняли, как Харьков готовится к празднованию Дня города, который традиционно отмечается 23 августа. В этом году городу исполняется 372 года. Новини.LIVE писали, что в центральной части города и в парках появились тематические инсталляции, цветочные композиции и декорации в цветах украинского флага. Часть украшений еще продолжают устанавливать.