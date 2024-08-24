Кроме "звездного неба" в Харькове также впервые за войну включили подсветку фонтанов

В Харькове включили "звездное небо" — это произошло впервые после широкомасштабного вторжения РФ
24 августа 2024 03:23
"Звездное небо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В честь дня города в Харькове местные власти включили подсветку зданий ночью. Это произошло впервые после того, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом 23 августа, в пятницу сообщают Новини.LIVE.
Читайте также:
Как еще украсили Харьков
Кроме так называемого "Звездного неба", в городе подсветили и другие достопримечательности. К примеру, без освещения не остался сухой фонтан. Последний раз харьковчане видели эту красоту в феврале 2021 года.
-
Ночная подсветка Харькова
-
Сухой фонтан в Харькове тоже ночью подсвечивается
-
Каждый харьковчанин может в нем охладиться в жару
1/33
Читайте Новини.LIVE!