Кроме "звездного неба" в Харькове также впервые за войну включили подсветку фонтанов

"Звездное небо" в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В честь дня города в Харькове местные власти включили подсветку зданий ночью. Это произошло впервые после того, как Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом 23 августа, в пятницу сообщают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как еще украсили Харьков

Кроме так называемого "Звездного неба", в городе подсветили и другие достопримечательности. К примеру, без освещения не остался сухой фонтан. Последний раз харьковчане видели эту красоту в феврале 2021 года.