Специалист "Харьковводоканала" сваривает трубу водоснабжения. Фото иллюстративное: facebook/vodokanal.kharkov.ua

Россияне продолжают наносить удары по энергетическим объектам, от которых зависит работа критически важной инфраструктуры Харькова. Из-за этого город может столкнуться не только с перебоями в отоплении, но и с проблемами водоснабжения и канализации. Коммунальные службы уже готовятся к возможным отключениям и имеют план действий на случай новых ударов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью мэра Харькова Игоря Терехова в эфире "Радио Хартия".

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Угроза коммунальным системам Харькова

По словам Игоря Терехова, в Харькове учитывают различные сценарии дальнейших обстрелов, в частности, возможные проблемы с водоснабжением. Городские власти понимают, что перебои с основными услугами могут заставить людей покидать свои дома.

"Мы видим определенные признаки различных сценариев, в том числе и тогда, когда наносят удары по теплогенерирующим и энергетическим объектам, обеспечивающим электроэнергией критическую инфраструктуру. И мы прекрасно понимаем, что сегодня цель нашего противника — добиться того, чтобы такие города-мегаполисы, как Киев, Харьков, Одесса, были разрушены, чтобы люди уезжали из этих городов", — сказал Игорь Терехов.

Защита городской канализации

Под угрозой оказалась и система водоотведения, без которой невозможна нормальная работа города. В Харькове уже продумали порядок действий на случай проблем с канализацией из-за ударов по энергетическим объектам. Однако подробности подготовки пока не разглашают.

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"Что касается канализации, мы прекрасно понимаем, что это тоже очень серьёзный вызов, который может возникнуть. Есть определённый план действий, не скрою. В целом рассказывать о нем не буду, но мы понимаем, что и в какое время нужно будет делать", — пояснил Игорь Терехов.

Водоснабжение харьковчан

Отметим, что система водоснабжения Харькова зависит от работы нескольких насосных станций. Воду в город доставляют с расстояния 140 километров, поэтому для её подачи необходимо стабильное электроснабжение на различных участках. После этого насосы должны обеспечить поступление воды непосредственно в квартиры, в частности на верхние этажи многоэтажек.

"Есть насосная часть, которая должна быть подключена к электросети, потому что если не будет электроснабжения, то не будут работать насосные станции, некоторые подъемники. Затем эту воду нужно ещё подать в квартиры, многоэтажные жилые дома. И здесь также есть насосная станция. И мы не сидели сложа руки, мы работали. На самом деле могу сказать, что мы уже переходили на резервное питание и подавали людям воду", — рассказал Игорь Терехов.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в Харькове с 1 января 2027 года вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. За один кубометр воды жители будут платить 57,50 грн, а за её отвод — ещё 27,99 грн. Общая стоимость двух услуг составит 85,49 грн за кубометр, что на 16,25 грн больше, чем сейчас.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как Харьков готовится к зиме в условиях постоянных атак российских оккупантов. В городе устанавливают собственное генерирующее оборудование, модульные котельные и системы накопления энергии, чтобы уменьшить зависимость от крупных энергетических объектов.