Россияне могут оставить Харьков без воды: как готовится город
Россияне продолжают наносить удары по энергетическим объектам, от которых зависит работа критически важной инфраструктуры Харькова. Из-за этого город может столкнуться не только с перебоями в отоплении, но и с проблемами водоснабжения и канализации. Коммунальные службы уже готовятся к возможным отключениям и имеют план действий на случай новых ударов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на интервью мэра Харькова Игоря Терехова в эфире "Радио Хартия".
Угроза коммунальным системам Харькова
По словам Игоря Терехова, в Харькове учитывают различные сценарии дальнейших обстрелов, в частности, возможные проблемы с водоснабжением. Городские власти понимают, что перебои с основными услугами могут заставить людей покидать свои дома.
"Мы видим определенные признаки различных сценариев, в том числе и тогда, когда наносят удары по теплогенерирующим и энергетическим объектам, обеспечивающим электроэнергией критическую инфраструктуру. И мы прекрасно понимаем, что сегодня цель нашего противника — добиться того, чтобы такие города-мегаполисы, как Киев, Харьков, Одесса, были разрушены, чтобы люди уезжали из этих городов", — сказал Игорь Терехов.
Защита городской канализации
Под угрозой оказалась и система водоотведения, без которой невозможна нормальная работа города. В Харькове уже продумали порядок действий на случай проблем с канализацией из-за ударов по энергетическим объектам. Однако подробности подготовки пока не разглашают.
"Что касается канализации, мы прекрасно понимаем, что это тоже очень серьёзный вызов, который может возникнуть. Есть определённый план действий, не скрою. В целом рассказывать о нем не буду, но мы понимаем, что и в какое время нужно будет делать", — пояснил Игорь Терехов.
Водоснабжение харьковчан
Отметим, что система водоснабжения Харькова зависит от работы нескольких насосных станций. Воду в город доставляют с расстояния 140 километров, поэтому для её подачи необходимо стабильное электроснабжение на различных участках. После этого насосы должны обеспечить поступление воды непосредственно в квартиры, в частности на верхние этажи многоэтажек.
"Есть насосная часть, которая должна быть подключена к электросети, потому что если не будет электроснабжения, то не будут работать насосные станции, некоторые подъемники. Затем эту воду нужно ещё подать в квартиры, многоэтажные жилые дома. И здесь также есть насосная станция. И мы не сидели сложа руки, мы работали. На самом деле могу сказать, что мы уже переходили на резервное питание и подавали людям воду", — рассказал Игорь Терехов.
Новини.LIVE ранее сообщали, что в Харькове с 1 января 2027 года вырастут тарифы на водоснабжение и водоотведение. За один кубометр воды жители будут платить 57,50 грн, а за её отвод — ещё 27,99 грн. Общая стоимость двух услуг составит 85,49 грн за кубометр, что на 16,25 грн больше, чем сейчас.
Также Новини.LIVE сообщали о том, как Харьков готовится к зиме в условиях постоянных атак российских оккупантов. В городе устанавливают собственное генерирующее оборудование, модульные котельные и системы накопления энергии, чтобы уменьшить зависимость от крупных энергетических объектов.