Спеціаліст Харківводоканалу зварює трубу водопостачання. Фото ілюстративне: facebook/vodokanal.kharkov.ua

Росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти, від яких залежить робота критичної інфраструктури Харкова. Через це місто може зіткнутися не лише з перебоями опалення, а й із проблемами водопостачання та каналізації. Комунальні служби вже готуються до можливих відключень і мають план дій на випадок нових ударів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на інтерв'ю Харківського міського голови Ігоря Терехова в ефірі Радіо Хартія.

Реклама

Загроза комунальним системам Харкова

За словами Ігоря Терехова, у Харкові враховують різні сценарії подальших обстрілів, зокрема, можливі проблеми з водопостачанням. Міська влада розуміє, що перебої з основними послугами можуть змусити людей залишати свої домівки.

"Ми бачимо певні ознаки різних сценаріїв, зокрема й тоді, коли б’ють по теплогенерувальних та енергетичних об’єктах, які забезпечують електроенергією критичну інфраструктуру. І ми чудово розуміємо, що сьогодні мета нашого противника — зробити так, щоб такі міста-мегаполіси, як Київ, Харків, Одеса, були зруйновані, щоб люди виїжджали з цих міст", — сказав Ігор Терехов.

Захист міської каналізації

Під загрозою опинилася й система водовідведення, без якої неможлива нормальна робота міста. У Харкові вже продумали порядок дій на випадок проблем із каналізацією через удари по енергетичних об'єктах. Проте подробиці підготовки поки не розголошують.

Читайте також:

"Що стосується каналізації, ми чудово розуміємо, що це теж дуже великий виклик, який може виникнути. Є певний план дій, не приховую. Загалом розповідати про нього не буду, але ми розуміємо, що і в який час треба буде робити", — пояснив Ігор Терехов.

Подача води харків'янам

Зазначимо, що система водопостачання Харкова залежить від роботи кількох насосних станцій. Воду до міста транспортують із відстані 140 кілометрів, тому для її подачі необхідне стабільне електроживлення на різних ділянках. Після цього насоси мають забезпечити надходження води безпосередньо до квартир, зокрема на верхні поверхи багатоповерхівок.

"Є насосна частина, яка повинна бути заживлена, бо якщо не буде електропостачання, то не працюватимуть насосні станції, деякі підйоми. Потім цю воду потрібно ще подати до квартир, багатоповерхових житлових будинків. І тут також є насосна станція. І ми не сиділи склавши руки, ми працювали. Насправді можу сказати, що ми вже переходили на резервне живлення і подавали людям воду", — розповів Ігор Терехов.

Новини.LIVE раніше розповідали, що у Харкові з 1 січня 2027 року зростуть тарифи на водопостачання та водовідведення. За один кубометр води мешканці платитимуть 57,50 грн, а за її відведення — ще 27,99 грн. Загальна вартість двох послуг становитиме 85,49 грн за кубометр, що на 16,25 грн більше, ніж зараз.

Також Новини.LIVE повідомляли, як Харків готується до зими під постійними атаками російських окупантів. У місті встановлюють власне генераційне обладнання, модульні котельні та системи накопичення енергії, щоб зменшити залежність від великих енергетичних об'єктів.