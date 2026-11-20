Поврежденный автомобиль возле жилого дома. Фото: ГСЧС Харьковской области

В ночь на 20 ноября россияне атаковали Харьков беспилотниками. Оккупанты нанесли удары по территории больницы и жилого комплекса, повредили автомобили и гражданские здания. В городе вспыхнули пожары, есть пострадавшие. Наибольшие разрушения понесла Шевченковский район, где спасатели работали на нескольких местах попаданий.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Харьковской области.

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После атаки россиян в одном из зданий вспыхнул пожар, а рядом разбросаны обломки поврежденных конструкций. Фото: ХОВА

Россияне атаковали больницу

По информации спасателей, в Шевченковском районе россияне с помощью беспилотника нанесли удар по территории медицинского учреждения. В результате атаки пострадали пять человек. Мэр Игорь Терехов сообщил, что в больнице выбило более 50 окон.

Поврежденные торговые павильоны и осколки стекла. Фото: ХОВА

По другому адресу в этом же районе оккупанты атаковали жилой комплекс. На парковке загорелся автомобиль, а в многоэтажке выбило окна. Россияне также повредили несколько припаркованных машин. По предварительной информации Олега Синегубова, повреждения получил и бизнес-центр.

В Харькове после атаки российских беспилотников поврежден фасад аптеки, стеклянные двери и окна. Фото: ХОВА

В многоэтажном жилом доме повреждено остекление окон. Фото: ГСЧС Харьковской области

В Новобаварском районе обломки российского беспилотника упали на территорию гаражного кооператива. По словам Игоря Терехова, повреждены несколько гаражей. Предварительно, люди не пострадали.

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После атаки российских беспилотников на парковке остался полностью выгоревший автомобиль. Фото: ГСЧС Харьковской области

Всего в Харькове ранения получили 11 человек, в том числе 16-летний юноша. Еще одна пострадавшая, 12-летняя девочка, перенесла острую стрессовую реакцию.

Последствия обстрелов Харьковской области

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, за прошедшие сутки россияне атаковали Харьков и пять населенных пунктов области. В Изюме оккупанты убили 51-летнюю женщину и ранили 14 человек, среди которых три девочки в возрасте 6, 13 и 15 лет. Еще восемь человек, в том числе десятимесячный мальчик и 16-летний юноша, испытали острую реакцию на стресс. Россияне повредили четыре многоквартирных дома и автомобили.

Спасатель поднялся по лестнице на поврежденную крышу кирпичного здания, из которого поднимается густой дым. Фото: ХОВА

В Лозовском районе захватчики атаковали Златополь и Беляевку. В Златополе ранения получили трое мужчин в возрасте 19, 44 и 50 лет, а россияне повредили гражданское предприятие. В Беляевке пострадали 57-летняя женщина и 56-летний мужчина. Там оккупанты повредили железнодорожную инфраструктуру.

Чем атаковала РФ

Для атак россияне применили реактивную систему залпового огня, два беспилотника "Герань-2", один "Молния", FPV-дрон и ещё 17 БПЛА, тип которых устанавливается.

Внутри здания разрушены конструкции и повреждено оборудование. Фото: ХОВА

Транзитный пункт в Лозовой

За сутки транзитный эвакуационный пункт в Лозовой принял 148 человек. Всего с начала его работы там зарегистрировали 70 013 человек.

Новини.LIVE сообщали, что россияне обстреляли Изюм из реактивной системы залпового огня и разрушили подъезд многоквартирного дома. Еще в одном многоэтажном доме вспыхнул пожар, в целом оккупанты повредили около пяти жилых домов. По обновленным данным полиции, после атаки за медицинской помощью обратился 21 человек. Из-за повреждения газовых сетей часть общины осталась без газоснабжения.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне дважды поразили беспилотниками девятиэтажный жилой дом в Чугуеве. Оккупанты частично разрушили лестничную клетку между шестым и седьмым этажами, а на техническом этаже вспыхнул пожар. Ранение получил 57-летний мужчина, ещё шесть женщин перенесли острую стрессовую реакцию. В городе также повреждены предприятие, почтовое отделение, аптека, кафе и автомобили.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали рынок в Златополе в Харьковской области и ранили 12 человек, среди которых был 11-летний мальчик. После попаданий загорелись торговые павильоны, а спасатели тушили пожар среди поврежденных конструкций. Все раненые были госпитализированы, одна женщина находилась в тяжелом состоянии. Городские власти также сообщили о попадании российских снарядов в энергетический узел в центральной части города.