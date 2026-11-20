Пошкоджений автомобіль біля житлового будинку. Фото: ДСНС Харківщини

У ніч проти 20 листопада росіяни атакували Харків безпілотниками. Окупанти влучили по території лікарні та житловому комплексу, пошкодили автомобілі й цивільні будівлі. У місті спалахнули пожежі, є постраждалі. Найбільших руйнувань зазнав Шевченківський район, де рятувальники працювали на кількох місцях влучань.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова, начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС Харківщини.

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Після атаки росіян в одній із будівель спалахнула пожежа, а поруч розкидало уламки пошкоджених конструкцій. Фото: ХОВА

Росіяни атакували лікарню

За інформацією рятувальників, у Шевченківському районі росіяни безпілотником влучили по території медичного закладу. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у лікарні вибило понад 50 вікон.

Пошкоджені торговельні павільйони та уламки скла. Фото: ХОВА

За іншою адресою в цьому ж районі окупанти атакували житловий комплекс. На парковці загорівся автомобіль, а в багатоповерхівці вибило вікна. Росіяни також пошкодили кілька припаркованих машин. За попередньою інформацією Олега Синєгубова, пошкоджень зазнав і бізнес-центр.

У Харкові після атаки російських безпілотників пошкоджено фасад аптеки, скляні двері та вікна. Фото: ХОВА

У багатоповерховому житловому будинку пошкоджено скління вікон. Фото: ДСНС Харківщини

У Новобаварському районі уламки російського безпілотника впали на територію гаражного кооперативу. За словами Ігоря Терехова, пошкоджено кілька гаражів. Попередньо, люди не постраждали.

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Після атаки російських безпілотників на парковці залишився повністю вигорілий автомобіль. Фото: ДСНС Харківщини

Загалом у Харкові поранень зазнали 11 людей, зокрема 16-річний хлопець. Ще одна постраждала, 12-річна дівчинка, отримала гостру реакцію на стрес.

Наслідки обстрілів Харківщини

За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, протягом минулої доби росіяни атакували Харків і п'ять населених пунктів області. В Ізюмі окупанти вбили 51-річну жінку та поранили 14 людей, серед яких троє дівчаток віком 6, 13 і 15 років. Ще восьмеро людей, зокрема десятимісячний хлопчик і 16-річний юнак, зазнали гострої реакції на стрес. Росіяни пошкодили чотири багатоквартирні будинки та автомобілі.

Рятувальник піднявся драбиною до пошкодженого даху цегляної будівлі, з якого підіймається густий дим. Фото: ХОВА

У Лозівському районі загарбники атакували Златопіль і Біляївку. У Златополі поранення отримали троє чоловіків віком 19, 44 і 50 років, а росіяни пошкодили цивільне підприємство. У Біляївці постраждали 57-річна жінка та 56-річний чоловік. Там окупанти пошкодили залізничну інфраструктуру.

Чим атакувала РФ

Для атак росіяни застосували реактивну систему залпового вогню, два безпілотники "Герань-2", один "Молнія", FPV-дрон та ще 17 БпЛА, тип яких встановлюють.

Усередині будівлі зруйновані конструкції та пошкоджене обладнання. Фото: ХОВА

Транзитний пункт у Лозовій

За добу транзитний евакуаційний пункт у Лозовій прийняв 148 людей. Загалом від початку його роботи там зареєстрували 70 013 осіб.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни обстріляли Ізюм із реактивної системи залпового вогню та зруйнували під'їзд багатоквартирного будинку. Ще в одній багатоповерхівці спалахнула пожежа, загалом окупанти пошкодили близько п'яти житлових будинків. За оновленими даними поліції, після атаки по медичну допомогу звернулася 21 людина. Через пошкодження газових мереж частина громади залишилася без газопостачання.

Також Новини.LIVE розповідали, що росіяни двічі влучили безпілотниками в дев'ятиповерховий житловий будинок у Чугуєві. Окупанти частково зруйнували сходову клітку між шостим і сьомим поверхами, а на технічному поверсі спалахнула пожежа. Поранення дістав 57-річний чоловік, ще шестеро жінок зазнали гострої реакції на стрес. У місті також пошкоджено підприємство, поштове відділення, аптеку, кафе та автомобілі.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували ринок у Златополі на Харківщині та поранили 12 людей, серед яких 11-річний хлопчик. Після влучань загорілися торговельні павільйони, а рятувальники гасили пожежу серед пошкоджених конструкцій. Усіх поранених госпіталізували, одна жінка перебувала у важкому стані. Міська влада також повідомила про влучання росіян в енергетичний вузол у центральній частині міста.