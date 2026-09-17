Удар по торговому центру в Харькове 17 сентября

Разрушения в ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

17 сентября в Харькове российский беспилотник поразил торговый центр в Основянском районе. После удара в здании вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. На момент атаки сотрудники и посетители находились в укрытии. Позже одной из сотрудниц стало плохо, ей потребовалась помощь медиков.

Журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко побывала на месте удара и сняла последствия.

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Удар по ТЦ

Утром 17 сентября Россия атаковала Харьков беспилотником. Удар пришелся на Основянский район города. Попадание зафиксировали в торговом центре. По предварительным данным, враг применил реактивный БПЛА "Герань-4".

Разрушенный ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

После удара в здании торгового центра начался пожар. На месте работают подразделения ГСЧС.

Разбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Пострадавшие от атаки

По предварительным данным, во время удара сотрудники и посетители ТЦ находились в укрытии.

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Специалисты на месте атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Впоследствии за медицинской помощью обратилась 65-летняя сотрудница торгового центра. Во время удара она также находилась в укрытии, однако позже ей стало плохо.

Разрушенный вход в ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Досудебное расследование

Под процессуальным руководством Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия удара по ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Что известно об атаке

Отметим, что в 08:42 Воздушные силы сообщили, что реактивный БПЛА в Харьковской области, вблизи населённого пункта Малиновка, летит курсом на Харьков. В 08:59 мэр Игорь Терехов написал о попадании дрона в Слободском районе города. В 09:46 он добавил, что произошло ещё одно попадание, однако уже в ТЦ.

Обломки дрона. Фото: Новини.LIVE/Вероника Марченко

Как сообщали Новини.LIVE, перед рассветом 17 сентября вражеский БПЛА нанес серьезные повреждения зданию вокзала Берестина в Харьковской области. На момент атаки пассажиры и работники вокзала находились в укрытии. Сейчас специалисты обследуют железнодорожную инфраструктуру. При этом поезда до Берестина не отменяют.

Также Новини.LIVE сообщали, что 15 сентября российские войска нанесли массированный удар кабом по Изюму. По предварительным данным, в результате атаки поврежден многоквартирный дом. На данный момент известно о двух пострадавших. Медики оказывают им необходимую помощь. На месте удара работают все экстренные службы.