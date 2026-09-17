Удар по торговельному центру Харкова 17 вересня

Руйнації в ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

У Харкові 17 вересня російський безпілотник влучив у торговельний центр в Основ’янському районі. Після удару в будівлі спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. На момент атаки працівники та відвідувачі перебували в укритті. Пізніше одній із працівниць стало зле, їй знадобилася допомога медиків.

Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала на місці удару та зафільмувала наслідки.

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Удар по ТЦ

Зранку, 17 вересня, Росія атакувала Харків безпілотником. Удар припав на Основ’янський район міста. Влучання зафіксували у торговий центр. За попередніми даними, ворог застосував реактивний БпЛА "Герань-4".

Зруйнований ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Після удару в будівлі торговельного центру почалася пожежа. На місці працювали підрозділи ДСНС працюють.

Розбиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Постраждалі від атаки

За попередніми даними, під час удару працівники й відвідувачі ТЦ перебували в укритті.

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Фахівці на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Згодом по медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця торговельного центру. Під час влучання вона також перебувала в укритті, однак пізніше їй стало зле.

Зруйнований вхід в ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Досудове розслідування

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки удару по ТЦ. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Що відомо про атаку

Зазначимо, о 08:42 Повітряні сили повідомляли, що реактивний БпЛА на Харківщині, поблизу н.п. Малинівка, летить курсом на Харків. О 08:59 мер Ігор Терехов написав про влучання дрона в Слобідському районі міста. О 09:46 він додав, що про ще одне влучання, однак вже в ТЦ.

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Як повідомляли Новини.LIVE, перед світанком, 17 вересня, ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин на Харківщині. На момент атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру. Водночас поїзди до Берестина не скасовують.

Також Новини.LIVE писали, що 15 вересня, російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.