Удар по торговельному центру Харкова 17 вересня

Росіяни вдарили по торговельному центру в Харкові (фото)
У Харкові 17 вересня російський безпілотник влучив у торговельний центр в Основ’янському районі. Після удару в будівлі спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. На момент атаки працівники та відвідувачі перебували в укритті. Пізніше одній із працівниць стало зле, їй знадобилася допомога медиків.
Журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко побувала на місці удару та зафільмувала наслідки.
Удар по ТЦ
Зранку, 17 вересня, Росія атакувала Харків безпілотником. Удар припав на Основ’янський район міста. Влучання зафіксували у торговий центр. За попередніми даними, ворог застосував реактивний БпЛА "Герань-4".
Після удару в будівлі торговельного центру почалася пожежа. На місці працювали підрозділи ДСНС працюють.
Постраждалі від атаки
За попередніми даними, під час удару працівники й відвідувачі ТЦ перебували в укритті.
Згодом по медичну допомогу звернулася 65-річна працівниця торговельного центру. Під час влучання вона також перебувала в укритті, однак пізніше їй стало зле.
Досудове розслідування
За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Що відомо про атаку
Зазначимо, о 08:42 Повітряні сили повідомляли, що реактивний БпЛА на Харківщині, поблизу н.п. Малинівка, летить курсом на Харків. О 08:59 мер Ігор Терехов написав про влучання дрона в Слобідському районі міста. О 09:46 він додав, що про ще одне влучання, однак вже в ТЦ.
Як повідомляли Новини.LIVE, перед світанком, 17 вересня, ворожий БпЛА завдав серйозних пошкоджень будівлі вокзалу Берестин на Харківщині. На момент атаки пасажири та працівники вокзалу перебували в укритті. Наразі фахівці обстежують залізничну інфраструктуру. Водночас поїзди до Берестина не скасовують.
Також Новини.LIVE писали, що 15 вересня, російські війська завдали масованого удару КАБами по Ізюму. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок. На цю хвилину відомо про двох постраждалих. Медики надають їм необхідну допомогу. На місці удару працюють усі екстрені служби.