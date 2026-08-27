Обстрелы Харьковской области 26 августа: семь человек пострадали

Здание горит после атаки. Фото: Харьковская ОВА

Российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с помощью беспилотников. Под ударом оказались Харьков и ещё 19 населённых пунктов. В результате атак пострадали семь человек, в том числе жители Великого Бурлука, Дергачей и Лозовой. В регионе также зафиксированы повреждения жилых домов, магазинов, АЗС и других гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Реклама

Пострадавшие от атак

В Харькове у 30-летнего мужчины развилась острая стрессовая реакция. В селе Зеленый Гай Великобурлукской общины ранения получили 57-летний мужчина и 55-летняя женщина. В Великом Бурлуке пострадала 68-летняя женщина.

В Дергачах острую стрессовую реакцию получили 87-летний мужчина и 89-летняя женщина. Еще одна пострадавшая — 70-летняя женщина из Лозовой.

Российские беспилотники также атаковали Киевский и Индустриальный районы Харькова.

Читайте также:

Чем атаковала РФ

За сутки российские войска применили:

5 БПЛА типа "Молния";

10 FPV-дронов;

56 беспилотников, тип которых устанавливается.

Последствия ударов

В Харькове повреждены АЗС, автомобиль, магазин, аптека и многоквартирный дом. В Богодуховском районе пострадали автомобиль в Калиновом, детское учреждение и ангар с пшеном в Золочеве. В Купянском районе повреждения получили два автомобиля в Зеленом Гае и Великом Бурлуке, а также многоквартирный дом в Сподобивке. В Изюмском районе были разрушены ферма в Волобуевке и склад в Барвинковом.

В Харьковском районе повреждены частные дома, сельскохозяйственная техника, электросети и дачный дом. В Лозовском районе повреждения получили гостиница в Доброволье, торговый центр и 13 многоквартирных домов в Лозовой. В Чугуевском районе пострадал частный дом в Каменной Яруге.

Эвакуация людей

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 245 человек. С начала работы там зарегистрировали 55 390 человек.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 189 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска семь раз атаковали позиции украинских подразделений в районах Прилипки, Старицы, Синельникового и Вильчи. На Купянском направлении враг совершил одну наступательную операцию в сторону Радьковки.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 25 августа российские войска нанесли ракетный удар по Харькову. Попадание зафиксировали в промышленной зоне Основянского района. В результате обстрела погиб человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты в воскресенье, 23 августа, атаковали населенный пункт Лозовского района Харьковской области. Вражеский дрон поразил грузовой вагон поезда, который находился на станции рядом с платформой, где остановили электропоезд для эвакуации пассажиров. В результате обстрела есть погибшие и раненые.