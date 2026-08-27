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Головна Харків Росіяни накрили Харківщину дронами: наслідки атак

Росіяни накрили Харківщину дронами: наслідки атак

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 09:42
Обстріли Харківщини 26 серпня: семеро людей постраждали
Будівля палає після атаки. Фото: Харківська ОВА

Російські війська атакували Харків та область безпілотниками. Під ударом опинилися Харків і ще 19 населених пунктів. Внаслідок атак постраждали семеро людей, серед них мешканці Великого Бурлука, Дергачів та Лозової. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, магазинів, АЗС та інших цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Постраждалі від атак

У Харкові 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У селі Зелений Гай Великобурлуцької громади поранень зазнали 57-річний чоловік та 55-річна жінка. У Великому Бурлуку постраждала 68-річна жінка.

У Дергачах гостру реакцію на стрес отримали 87-річний чоловік та 89-річна жінка. Ще одна постраждала — 70-річна жінка з Лозової.

Російські безпілотники також атакували Київський та Індустріальний райони Харкова.

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За добу російські війська застосували: 

  • 5 БпЛА типу "Молнія";
  • 10 FPV-дронів; 
  • 56 безпілотників, тип яких встановлюється.

Наслідки ударів

У Харкові пошкоджені АЗС, автомобіль, магазин, аптека та багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі постраждали автомобіль у Калиновому, дитячий заклад та ангар із пшоном у Золочеві. У Куп’янському районі пошкодження отримали два автомобілі в Зеленому Гаю та Великому Бурлуку, а також багатоквартирний будинок у Сподобівці. В Ізюмському районі зазнали руйнувань ферма у Волобуївці та склад у Барвінковому.

У Харківському районі пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарська техніка, електромережі та дачний будинок. У Лозівському районі зазнали пошкоджень готель у Добровіллі, торговельний центр та 13 багатоквартирних будинків у Лозовій. У Чугуївському районі постраждав приватний будинок у Кам’яній Ярузі.

Евакуація людей

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей. Від початку роботи там зареєстрували 55 390 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу на фронті зафіксували 189 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська сім разів атакували позиції українських підрозділів у районах Приліпки, Стариці, Синельникового та Вільчі. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували у промисловій зоні Основ’янського району. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у неділю, 23 серпня, атакували населений пункт Лозівського району Харківської області. Ворожий дрон вдарив по вантажному вагоні поїзда, який був на станції поряд із платформою, де зупинили електропотяг для евакуації пасажирів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов постраждалі
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

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