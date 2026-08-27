Обстріли Харківщини 26 серпня: семеро людей постраждали

Росіяни накрили Харківщину дронами: наслідки атак
Російські війська атакували Харків та область безпілотниками. Під ударом опинилися Харків і ще 19 населених пунктів. Внаслідок атак постраждали семеро людей, серед них мешканці Великого Бурлука, Дергачів та Лозової. У регіоні також зафіксували пошкодження житлових будинків, магазинів, АЗС та інших цивільних об’єктів.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.
Постраждалі від атак
У Харкові 30-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес. У селі Зелений Гай Великобурлуцької громади поранень зазнали 57-річний чоловік та 55-річна жінка. У Великому Бурлуку постраждала 68-річна жінка.
У Дергачах гостру реакцію на стрес отримали 87-річний чоловік та 89-річна жінка. Ще одна постраждала — 70-річна жінка з Лозової.
Російські безпілотники також атакували Київський та Індустріальний райони Харкова.
Чим атакувала РФ
За добу російські війська застосували:
- 5 БпЛА типу "Молнія";
- 10 FPV-дронів;
- 56 безпілотників, тип яких встановлюється.
Наслідки ударів
У Харкові пошкоджені АЗС, автомобіль, магазин, аптека та багатоквартирний будинок. У Богодухівському районі постраждали автомобіль у Калиновому, дитячий заклад та ангар із пшоном у Золочеві. У Куп’янському районі пошкодження отримали два автомобілі в Зеленому Гаю та Великому Бурлуку, а також багатоквартирний будинок у Сподобівці. В Ізюмському районі зазнали руйнувань ферма у Волобуївці та склад у Барвінковому.
У Харківському районі пошкоджені приватні будинки, сільськогосподарська техніка, електромережі та дачний будинок. У Лозівському районі зазнали пошкоджень готель у Добровіллі, торговельний центр та 13 багатоквартирних будинків у Лозовій. У Чугуївському районі постраждав приватний будинок у Кам’яній Ярузі.
Евакуація людей
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 245 людей. Від початку роботи там зареєстрували 55 390 людей.
Ситуація на фронті
За минулу добу на фронті зафіксували 189 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська сім разів атакували позиції українських підрозділів у районах Приліпки, Стариці, Синельникового та Вільчі. На Куп’янському напрямку ворог здійснив одну наступальну дію у бік Радьківки.
Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 25 серпня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Влучання зафіксували у промисловій зоні Основ’янського району. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Також Новини.LIVE писали, що російські окупанти у неділю, 23 серпня, атакували населений пункт Лозівського району Харківської області. Ворожий дрон вдарив по вантажному вагоні поїзда, який був на станції поряд із платформою, де зупинили електропотяг для евакуації пасажирів. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.