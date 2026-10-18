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Главная Харьков Россияне обстреляли автомобили на Харьковщине: четверо пострадавших

Россияне обстреляли автомобили на Харьковщине: четверо пострадавших

Ua ru
18 октября 2026 16:15
РФ атаковала дронами два авто на Харьковщине: четверо пострадавших Харьковская областная прокуратура
Автомобиль, обстрелянный россиянами. Фото: Харьковская областная прокуратура

В воскресенье, 18 октября, россияне атаковали дронами два автомобиля в Чугуевском и Купянском районах Харьковской области. Под удары попали легковой автомобиль и микроавтобус. Двое человек получили ранения в Старом Салтове, еще двое пострадали на дороге между Великим Бурлуком и Новой Александровкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

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Дрон попал в легковой автомобиль

По информации прокуратуры, около 09:30 российский FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ 2121 в поселке Старый Салтов Чугуевского района. В результате удара ранения получили 58-летний мужчина и его 55-летняя жена. Оба находятся в легком состоянии. От госпитализации супруги отказались.

Атака на микроавтобус

Еще один автомобиль россияне атаковали около 08:30 на автодороге Великий Бурлук — Новая Александровка. Беспилотник попал в микроавтобус Volkswagen T4. В результате удара 49-летний мужчина получил ранения. У 55-летней женщины медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

По обоим фактам начаты досудебные расследования по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

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Новини.LIVE сообщали, что 3 октября россияне атаковали FPV-дроном автомобиль с семьей и двумя детьми в Дергачевской громаде. Машина ехала по трассе Харьков — Белгород между Лесным и Русской Лозовой. 44-летний водитель получил контузию, осколочные ранения и ожоги. Его госпитализировали в больницу. Жена мужчины и двое детей перенесли острую стрессовую реакцию.

Также Новини.LIVE сообщали, что российский дрон попал в гражданский автомобиль в Золочеве. В результате удара ранения получили мужчина и женщина. Обоих пострадавших доставили в больницу. Автомобиль получил значительные повреждения.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что 6 сентября россияне атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Дергачах. В момент удара медики находились на дежурстве. Ранение получил 21-летний парамедик, а ещё один сотрудник скорой помощи перенёс острую стрессовую реакцию.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова дроны автомобиль атака
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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