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Головна Харків Росіяни атакували автомобілі на Харківщині: четверо постраждалих

Росіяни атакували автомобілі на Харківщині: четверо постраждалих

Ua ru
18 жовтня 2026 16:15
РФ дронами атакувала два авто на Харківщині: четверо постраждалих Харківська обласна прокуратура
Авто, яке обстріляли росіяни. Фото: Харківська обласна прокуратура

У неділю, 18 жовтня, росіяни атакували дронами два автомобілі у Чугуївському та Куп'янському районах Харківщини. Під удари потрапили легковик і мікроавтобус. Двоє людей дістали поранення у Старому Салтові, ще двоє постраждали на дорозі між Великим Бурлуком і Новою Олександрівкою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Дрон влучив у легковик

За інформацією прокуратури, близько 09:30 російський FPV-дрон влучив в автомобіль ВАЗ 2121 у селищі Старий Салтів Чугуївського району. Унаслідок удару поранення дістали 58-річний чоловік та його 55-річна дружина. Обоє перебувають у легкому стані. Від госпіталізації подружжя відмовилося.

Атака на мікроавтобус

Ще один автомобіль росіяни атакували близько 08:30 на автошляху Великий Бурлук — Нова Олександрівка. Безпілотник влучив у мікроавтобус Volkswagen T4. Унаслідок удару 49-річний чоловік дістав поранення. У 55-річної жінки медики діагностували гостру реакцію на стрес.

За обома фактами розпочали досудові розслідування за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

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Новини.LIVE писали, що 3 жовтня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль із родиною та двома дітьми в Дергачівській громаді. Машина їхала дорогою Харків — Бєлгород між Лісним та Руською Лозовою. 44-річний водій дістав контузію, уламкові поранення та опіки. Його госпіталізували до лікарні. Дружина чоловіка та двоє дітей зазнали гострої реакції на стрес.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російський дрон влучив у цивільний автомобіль у Золочеві. Унаслідок удару поранення дістали чоловік і жінка. Обох постраждалих доправили до лікарні. Автомобіль зазнав значних пошкоджень.

Крім того, Новини.LIVE інформували, що 6 вересня росіяни атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги в Дергачах. У момент удару медики перебували на чергуванні. Поранення дістав 21-річний парамедик, а ще один працівник швидкої зазнав гострої реакції на стрес.

Харківська область обстріли Новини Харкова дрони автомобіль атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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