Россияне обстреляли Харьков: последствия (фоторепортаж)
В ночь на 9 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы, гражданские предприятия и объекты городской инфраструктуры. Пострадали взрослые и дети. На местах вспыхнули пожары. Больше всего разрушений зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах.
Журналисты Новини.LIVE побывали на местах атак и сняли последствия.
Удар по городу
Ночью, 9 июня российские войска атаковали Харьков дронами. По предварительным данным, это ударные беспилотники типа "Герань-2". На местах попадания вспыхнули пожары.
По меньшей мере восемь попаданий зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Повреждения получили многоквартирные дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисы, кафе и храм. Там выбиты окна, разрушены здания. Также взрывными волнами и обломками повреждены десятки автомобилей.
В Холодногорском районе дроны попали по территории предприятия и ремонтного цеха. Там повреждены производственные здания, оборудование и транспорт, однако обошлось без пострадавших.
Пострадавшие люди
В результате атаки пострадали по меньшей мере 16 человек. Среди них — мальчик в возрасте один год и два месяца, а также девушки 11 и 16 лет. У детей медики диагностировали острую реакцию на стресс. Также пострадала 28-летняя беременная женщина. Она получила ранение стеклом во время взрыва и была госпитализирована.
Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, 53-летняя женщина получила ранение осколками стекла, 56-летняя — взрывную травму и ушиб колена, а 62-летняя харьковчанка — закрытый перелом предплечья. В целом четверо пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.
Уничтоженные автомобили
По предварительным данным, взрывы и обломки задели по меньшей мере 37 машин. Девять автомобилей были полностью уничтожены. Еще несколько транспортных средств получили серьезные повреждения.
Несмотря на опасность, часть машин жителям удалось спасти. После первых взрывов люди начали быстро перегонять автомобили подальше от мест возгорания, что помогло избежать еще больших потерь.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 июня российский беспилотник атаковал хаб Укрпочты в Харькове, вызвав его частичное уничтожение. В момент удара люди не пострадали. В компании уже организовали доставку уцелевших посылок и готовят компенсации за уничтоженные отправления.
Также Новини.LIVE писали, что на Харьковщине российский беспилотник ударил по правоохранителям во время работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате атаки погиб взрывотехник полиции, еще есть пострадавшие. Правоохранители расследуют инцидент как военное преступление.