Россияне обстреляли Харьков: последствия (фоторепортаж)

Уничтоженные авто после атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

В ночь на 9 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы, гражданские предприятия и объекты городской инфраструктуры. Пострадали взрослые и дети. На местах вспыхнули пожары. Больше всего разрушений зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах атак и сняли последствия.

Удар по городу

Ночью, 9 июня российские войска атаковали Харьков дронами. По предварительным данным, это ударные беспилотники типа "Герань-2". На местах попадания вспыхнули пожары.

Уничтоженное здание. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Люди на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

По меньшей мере восемь попаданий зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Повреждения получили многоквартирные дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисы, кафе и храм. Там выбиты окна, разрушены здания. Также взрывными волнами и обломками повреждены десятки автомобилей.

Поврежденный храм. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Огороженное здание. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

В Холодногорском районе дроны попали по территории предприятия и ремонтного цеха. Там повреждены производственные здания, оборудование и транспорт, однако обошлось без пострадавших.

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Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Пострадавшие люди

В результате атаки пострадали по меньшей мере 16 человек. Среди них — мальчик в возрасте один год и два месяца, а также девушки 11 и 16 лет. У детей медики диагностировали острую реакцию на стресс. Также пострадала 28-летняя беременная женщина. Она получила ранение стеклом во время взрыва и была госпитализирована.

Уничтожен этаж. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, 53-летняя женщина получила ранение осколками стекла, 56-летняя — взрывную травму и ушиб колена, а 62-летняя харьковчанка — закрытый перелом предплечья. В целом четверо пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Кучи мусора после атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Уничтоженные автомобили

По предварительным данным, взрывы и обломки задели по меньшей мере 37 машин. Девять автомобилей были полностью уничтожены. Еще несколько транспортных средств получили серьезные повреждения.

Разбитое стекло в авто. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Перевернутая машина. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Несмотря на опасность, часть машин жителям удалось спасти. После первых взрывов люди начали быстро перегонять автомобили подальше от мест возгорания, что помогло избежать еще больших потерь.

Авто, которое сгорело. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Уничтоженные авто. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Машина после атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 июня российский беспилотник атаковал хаб Укрпочты в Харькове, вызвав его частичное уничтожение. В момент удара люди не пострадали. В компании уже организовали доставку уцелевших посылок и готовят компенсации за уничтоженные отправления.

Также Новини.LIVE писали, что на Харьковщине российский беспилотник ударил по правоохранителям во время работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате атаки погиб взрывотехник полиции, еще есть пострадавшие. Правоохранители расследуют инцидент как военное преступление.