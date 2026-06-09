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Главная Харьков Россияне обстреляли Харьков: последствия (фоторепортаж)

Россияне обстреляли Харьков: последствия (фоторепортаж)

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Дата публикации 9 июня 2026 12:17
Россияне обстреляли Харьков: последствия (фоторепортаж)
Уничтоженные авто после атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

В ночь на 9 июня российские войска в очередной раз атаковали Харьков ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы, гражданские предприятия и объекты городской инфраструктуры. Пострадали взрослые и дети. На местах вспыхнули пожары. Больше всего разрушений зафиксировали в Шевченковском и Холодногорском районах.

Журналисты Новини.LIVE побывали на местах атак и сняли последствия.

Удар по городу

Ночью, 9 июня российские войска атаковали Харьков дронами. По предварительным данным, это ударные беспилотники типа "Герань-2". На местах попадания вспыхнули пожары.

Наслідки обстрілу Харкова
Уничтоженное здание. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Обстріл Харкова Фото
Люди на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

По меньшей мере восемь попаданий зафиксировали в Шевченковском районе Харькова. Повреждения получили многоквартирные дома, бизнес-центр, здание коммунального предприятия, офисы, кафе и храм. Там выбиты окна, разрушены здания. Также взрывными волнами и обломками повреждены десятки автомобилей.

Обстріл Харкова Фото
Поврежденный храм. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Фото обстрілу Харкова
Огороженное здание. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

В Холодногорском районе дроны попали по территории предприятия и ремонтного цеха. Там повреждены производственные здания, оборудование и транспорт, однако обошлось без пострадавших.

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Наслідки обстрілу Харкова
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Пострадавшие люди

В результате атаки пострадали по меньшей мере 16 человек. Среди них — мальчик в возрасте один год и два месяца, а также девушки 11 и 16 лет. У детей медики диагностировали острую реакцию на стресс. Также пострадала 28-летняя беременная женщина. Она получила ранение стеклом во время взрыва и была госпитализирована.

Обстріл Харкова Фото
Уничтожен этаж. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Обстріл Харкова Фото
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести. В частности, 53-летняя женщина получила ранение осколками стекла, 56-летняя — взрывную травму и ушиб колена, а 62-летняя харьковчанка — закрытый перелом предплечья. В целом четверо пострадавших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Наслідки обстрілу Харкова
Кучи мусора после атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Фото обстрілу Харкова
Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Наслідки обстрілу Харкова
Разрушения на месте атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Уничтоженные автомобили

По предварительным данным, взрывы и обломки задели по меньшей мере 37 машин. Девять автомобилей были полностью уничтожены. Еще несколько транспортных средств получили серьезные повреждения.

Обстріл Харкова Фото
Разбитое стекло в авто. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Обстріл Харкова Фото
Перевернутая машина. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Несмотря на опасность, часть машин жителям удалось спасти. После первых взрывов люди начали быстро перегонять автомобили подальше от мест возгорания, что помогло избежать еще больших потерь.

Наслідки обстрілу Харкова
Авто, которое сгорело. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Обстріл Харкова Фото
Уничтоженные авто. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев
Обстріл Харкова Фото
Машина после атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Евгений Пушкарев

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 июня российский беспилотник атаковал хаб Укрпочты в Харькове, вызвав его частичное уничтожение. В момент удара люди не пострадали. В компании уже организовали доставку уцелевших посылок и готовят компенсации за уничтоженные отправления.

Также Новини.LIVE писали, что на Харьковщине российский беспилотник ударил по правоохранителям во время работы по обезвреживанию взрывоопасного предмета. В результате атаки погиб взрывотехник полиции, еще есть пострадавшие. Правоохранители расследуют инцидент как военное преступление.

Харьков обстрелы повреждение домов
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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