Росіяни обстріляли Харків: наслідки (фоторепортаж)

Знищені авто після атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

У ніч проти 9 червня російські війська вкотре атакували Харків ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали, цивільні підприємства та об'єкти міської інфраструктури. Постраждали дорослі та діти. На місцях спалахнули пожежі. Найбільше руйнувань зафіксували у Шевченківському та Холодногірському районах.

Журналісти Новини.LIVE побували на місцях атак та зафільмували наслідки.

Удар по місту

Вночі, 9 червня російські війська атакували Харків дронами. За попередніми даними, це ударні безпілотники типу "Герань-2". На місцях влучать спалахнули пожежі.

Знищена будівля. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Люди на місці атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Щонайменше вісім влучань зафіксували у Шевченківському районі Харкова. Пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки, бізнес-центр, будівля комунального підприємства, офіси, кафе та храм. Там вибито вікна, зруйновано будівлі. Також вибуховими хвилями й уламками пошкодило десятки автомобілів.

Пошкоджений храм. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Огороджена будівля. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

У Холодногірському районі дрони влучили по території підприємства та ремонтного цеху. Там пошкоджено виробничі будівлі, обладнання та транспорт, однак обійшлося без постраждалих.

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Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Постраждалі люди

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 16 людей. Серед них — хлопчик віком один рік і два місяці, а також дівчата 11 та 16 років. У дітей медики діагностували гостру реакцію на стрес. Також постраждала 28-річна вагітна жінка. Вона отримала поранення склом під час вибуху та була госпіталізована.

Знищений поверх. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Ще кілька людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Зокрема, 53-річна жінка отримала поранення уламками скла, 56-річна — вибухову травму та забій коліна, а 62-річна харків'янка — закритий перелом передпліччя. Загалом четверо постраждалих перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Купи сміття після атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Знищені автомобілі

За попередніми даними, вибухи та уламки зачепили щонайменше 37 машин. Дев'ять автомобілів були повністю знищені. Ще кілька транспортних засобів зазнали серйозних пошкоджень.

Побите скло в авто. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Перевернута автівка. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Попри небезпеку, частину машин мешканцям вдалося врятувати. Після перших вибухів люди почали швидко переганяти автомобілі подалі від місць загоряння, що допомогло уникнути ще більших втрат.

Авто, яке згоріло. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Знищені авто. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Машина після атаки. Фото: Новини.LIVЕ/Євген Пушкарьов

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч проти 8 червня російський безпілотник атакував хаб Укрпошти у Харкові, спричинивши його часткове знищення. У момент удару люди не постраждали. У компанії вже організували доставлення вцілілих посилок і готують компенсації за знищені відправлення.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині російський безпілотник вдарив по правоохоронцях під час роботи з знешкодження вибухонебезпечного предмета. Внаслідок атаки загинув вибухотехнік поліції, ще є постраждалі. Правоохоронці розслідують інцидент як воєнний злочин.