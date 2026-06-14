Россияне обстреляли Харьковщину дронами: последствия атак

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Харьковской области

За последние сутки, 13 и 14 июня, российские оккупанты нанесли удары с помощью дронов сразу по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали два человека, а в нескольких районах зафиксированы повреждения жилых домов, кафе, хозяйственных построек и гражданского предприятия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и ГСЧС в Харьковской области.

Спасатель на крыше дома. Фото: ГСЧС Харьковщины

Обстрелы Купянского района

Олег Синегубов сообщил, что утром 14 июня российский беспилотник попал в частный дом в поселке Великий Бурлук. В результате удара возник пожар на площади 150 кв. м.

По данным ГСЧС, огонь охватил жилой дом, также были повреждены соседние дома и надворные постройки. К ликвидации последствий привлекались оперативное подразделение ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель общины. Погибших и пострадавших нет.

Поврежденный дом. Фото: ГСЧС Харьковской области

Спасатель разбирает сгоревшее перекрытие. Фото: ГСЧС Харьковской области

Кроме того, в Купянском районе в результате российских атак повреждены два частных дома в селе Шипуватое, хозяйственная постройка в селе Яичное, кафе в Великом Бурлуке и частный дом в селе Плоское.

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Спасатель работает на месте попадания. Фото: ГСЧС Харьковской области

Повреждения в Богодуховском районе

Кроме того, в Богодуховском районе российские захватчики ударными дронами повредили частный дом в селе Петровка и еще два жилых дома в селе Шубы.

Также между поселком Козача Лопань и селом Новая Козача произошел взрыв на взрывоопасном предмете. По информации ГСЧС, 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде, наехал на взрывное устройство. В результате взрыва он получил ранения и был госпитализирован в областную клиническую больницу Харькова.

Последствия атак в Изюмском и Чугуевском районах

В Изюмском районе россияне повредили частный дом в селе Сухой Яр, а в Чугуевском районе — гражданское предприятие в поселке Шестаково.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 июня россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой помощи.

Также Новини.LIVE писали, что 12 июня российские войска попытались провести очередную пропагандистскую акцию на Купянском направлении. Для этого оккупанты планировали установить российский триколор в центре Купянска и использовать видео для распространения в собственных СМИ и телеграм-каналах.