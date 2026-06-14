Россияне обстреляли Харьковщину дронами: последствия атак
За последние сутки, 13 и 14 июня, российские оккупанты нанесли удары с помощью дронов сразу по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате атак пострадали два человека, а в нескольких районах зафиксированы повреждения жилых домов, кафе, хозяйственных построек и гражданского предприятия.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и ГСЧС в Харьковской области.
Обстрелы Купянского района
Олег Синегубов сообщил, что утром 14 июня российский беспилотник попал в частный дом в поселке Великий Бурлук. В результате удара возник пожар на площади 150 кв. м.
По данным ГСЧС, огонь охватил жилой дом, также были повреждены соседние дома и надворные постройки. К ликвидации последствий привлекались оперативное подразделение ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель общины. Погибших и пострадавших нет.
Кроме того, в Купянском районе в результате российских атак повреждены два частных дома в селе Шипуватое, хозяйственная постройка в селе Яичное, кафе в Великом Бурлуке и частный дом в селе Плоское.
Повреждения в Богодуховском районе
Кроме того, в Богодуховском районе российские захватчики ударными дронами повредили частный дом в селе Петровка и еще два жилых дома в селе Шубы.
Также между поселком Козача Лопань и селом Новая Козача произошел взрыв на взрывоопасном предмете. По информации ГСЧС, 38-летний мужчина, ехавший на велосипеде, наехал на взрывное устройство. В результате взрыва он получил ранения и был госпитализирован в областную клиническую больницу Харькова.
Последствия атак в Изюмском и Чугуевском районах
В Изюмском районе россияне повредили частный дом в селе Сухой Яр, а в Чугуевском районе — гражданское предприятие в поселке Шестаково.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 июня россияне нанесли удар управляемыми авиабомбами по поселку Шевченково в Харьковской области. В результате атаки повреждены здания медицинского комплекса и автомобили скорой помощи.
Также Новини.LIVE писали, что 12 июня российские войска попытались провести очередную пропагандистскую акцию на Купянском направлении. Для этого оккупанты планировали установить российский триколор в центре Купянска и использовать видео для распространения в собственных СМИ и телеграм-каналах.