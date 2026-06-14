Росіяни обстріляли Харківщину дронами: наслідки атак

Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби, 13 та 14 червня, російські окупанти вдарили дронами одразу по десяти населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак постраждали двоє людей, а в кількох районах зафіксовані пошкодження житлових будинків, кафе, господарських споруд та цивільного підприємства.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та ДСНС в Харківській області.

Рятувальник на даху будинку. Фото: ДСНС Харківщини

Обстріли Куп'янського району

Олег Синєгубов повідомив, що вранці 14 червня російський безпілотник влучив у приватний будинок у селищі Великий Бурлук. Внаслідок удару виникла пожежа на площі 150 кв. м.

За даними ДСНС, вогонь охопив житловий будинок, також були пошкоджені сусідні оселі та надвірні споруди. До ліквідації наслідків залучали оперативний підрозділ ДСНС, медичний розрахунок та офіцера-рятувальника громади. Загиблих і постраждалих немає.

Пошкоджений будинок. Фото: ДСНС Харківщини

Рятувальник розбирає перегоріле перекриття. Фото: ДСНС Харківщини

Крім того, у Куп'янському районі через російські атаки пошкоджено два приватні будинки у селі Шипувате, господарську споруду в селі Яєчне, кафе у Великому Бурлуці та приватний будинок у селі Плоске.

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Рятувальник працює на місцці влучання. Фото: ДСНС Харківщини

Пошкодження у Богодухівському районі

Окрім цього, у Богодухівському районі російські загарбники ударними дронами пошкодили приватний будинок у селі Петрівка та ще два житлові будинки у селі Шуби.

Також між селищем Козача Лопань та селом Нова Козача стався підрив на вибухонебезпечному предметі. За інформацією ДСНС, 38-річний чоловік, який їхав велосипедом, наїхав на вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху він отримав поранення та був госпіталізований до обласної клінічної лікарні Харкова.

Наслідки атак в Ізюмському та Чугуївському районах

В Ізюмському районі росіяни пошкодили приватний будинок у селі Сухий Яр, а у Чугуївському районі — цивільне підприємство в селищі Шестакове.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни 13 червня завдали удару керованими авіабомбами по селищу Шевченкове на Харківщині. Внаслідок атаки пошкоджено будівлі медичного комплексу та автомобілі екстреної медичної допомоги.

Також Новини.LIVE писали, що 12 червня російські війська спробували зробити чергову пропагандистську акцію на Куп'янському напрямку. Для цього окупанти планували встановити російський триколор у центрі Куп'янська та використати відео для поширення у власних медіа та телеграм-каналах.